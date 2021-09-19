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Дмитро Кудрявцев |

KyivPride: противники Марша равенства собрались еще до начала мероприятия

ЛГБТ флаг

Утром, 19 сентября, противники Марша равенства начали сборы в центре украинской столицы, чтобы выразить протест против мероприятия.

К Красному корпусу Киевского университета имени Тараса Шевченко подошли более пяти десятков демонстрантов.

Противники ЛГБТ-прайда держали плакаты, на которых назвали публичную пропаганду гомосексуализма угрозой нацбезопасности.

Марш Равенства начался днем, в воскресенье. Участники мероприятия сформировали колонны возле Национального театра оперы и балета.

Центр Киева был перекрыт. За соблюдением порядка будут наблюдать полицейские. Также к охране участников ЛГБТ-прайда привлечены кинологи и взрывотехники.

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Предыдущий Марш равенства в Киеве состоялся в июне. Тогда в мероприятии участвовали свыше восьми тысяч человек.

Марш тогда прошел спокойно, без столкновений. Это подтвердили организаторы.

За день до мероприятия полиция задержала девять человек, которые были причастны к подготовке провокаций.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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