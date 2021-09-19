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Дмитро Кудрявцев |

KyivPride: противники Маршу рівності зібралися ще до початку заходу

ЛГБТ флаг

Вранці, 19 вересня, противники Маршу рівності почали збори в центрі української столиці, щоб висловити протест проти заходу.

До Червоного корпусу Київського університету імені Тараса Шевченка підійшли більше п’яти десятків демонстрантів.

Противники ЛГБТ-прайду тримали плакати, на яких назвали публічну пропаганду гомосексуалізму загрозою нацбезпеці.

Марш Рівності почався вдень, у неділю. Учасники заходу сформували колони біля Національного театру опери та балету.

Центр Києва було перекрито. За дотриманням порядку спостерігатимуть поліцейські. Також до охорони учасників ЛГБТ-прайду залучено кінологів та вибухотехніків.

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Попередній Марш рівності у Києві відбувся у червні. Тоді в заході брали участь понад восьми тисяч осіб.

Марш тоді пройшов спокійно, без сутичок. Це підтвердили організатори.

За день до заходу поліція затримала дев’ять осіб, які були причетні до підготовки провокацій.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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