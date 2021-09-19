KyivPride: противники Маршу рівності зібралися ще до початку заходу

Вранці, 19 вересня, противники Маршу рівності почали збори в центрі української столиці, щоб висловити протест проти заходу.

До Червоного корпусу Київського університету імені Тараса Шевченка підійшли більше п’яти десятків демонстрантів.

Противники ЛГБТ-прайду тримали плакати, на яких назвали публічну пропаганду гомосексуалізму загрозою нацбезпеці.

Марш Рівності почався вдень, у неділю. Учасники заходу сформували колони біля Національного театру опери та балету.

⚠️ Біля парку ім. Тараса Шевченка в Києві збираються противники Маршу Рівності, який пройде в центрі столиці в найближчі години. Конфліктів поки немає#МаршРівності #КиївПрайд #KyivPride pic.twitter.com/uQI0FGATVT — Iegor Shumikhin (@Zjoma) September 19, 2021

Центр Києва було перекрито. За дотриманням порядку спостерігатимуть поліцейські. Також до охорони учасників ЛГБТ-прайду залучено кінологів та вибухотехніків.

Попередній Марш рівності у Києві відбувся у червні. Тоді в заході брали участь понад восьми тисяч осіб.

Марш тоді пройшов спокійно, без сутичок. Це підтвердили організатори.

За день до заходу поліція затримала дев’ять осіб, які були причетні до підготовки провокацій.