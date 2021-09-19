Потрібно бути толерантними: Денисова звернулася до українців через Марш рівності

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини закликала громадян країни бути толерантними щодо ЛГБТ-спільноти.

Відповідну заяву вона зробила перед Маршем рівності, який пройшов в українській столиці 19 вересня.

– Конституція України проголосила усіх людей рівними у своїх правах від народження, незалежно від будь-яких ознак, включаючи сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність, – сказала Денисова.

Обмудсмен закликала українців утриматися від будь-якої дискримінації. Більш того, Денисова зажадала від поліції та місцевої влади гарантувати безпеку учасників Маршу рівності.

Нагадаємо, Марш рівності в Києві відбувся вдень, 19 вересня. Організатори очікували, що на захід прийдуть близько 10 тисяч осіб.

Учасників ЛГБТ-прайду охороняли поліція, кінологи та вибухотехніки. Також через захід було перекрито станції метро Площа Льва Толстого, Палац Спорту та Театральна.

З самого ранку біля Червоного корпусу Київського університету імені Тараса Шевченка зібралися противники KyivPride, щоб висловити протест проти пропаганди гомосексуалізму.

Джерело: Facebook Людмили Денисової