В 2021 году украинцам будут начислять субсидии, исходя из единых для Украины социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующие разъяснения предоставили в Министерстве социальной политики Украины.

Так, социальная норма площади жилья (для оплаты услуг по управлению многоквартирным домом) составляет 13,65 кв. м общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. м на домохозяйство.

Для нетрудоспособных неработающих лиц, что проживают сами, эта норма может быть увеличена на 30%.

Такая же социальная норма площади жилья (13,65 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. м на домохозяйство) будет применяться для оплаты коммунальных услуг:

• по снабжению тепловой энергии для нужд централизованного или автономного отопления;

• по поставке и распределению природного газа или поставке и распределению электрической энергии для индивидуального отопления (независимо от источника и вида энергии).

Социальная норма определяет, на какую площадь лицо может получить льготу или субсидию.

Для детских домов семейного типа эту норму будут устанавливать в размере отапливаемой площади жилого помещения.

Кроме того, в Минсоцполитики обнародовали социальные нормативы для расчета субсидии.

Социальный норматив определяет, на какие расходы природного газа, электроэнергии и т.д. (в расчете на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц) будет распространяться льгота или субсидия.

Так, норматив на потребление природного газа установлен на уровне:

• на отопление – 4 кубометра на 1 кв. м отапливаемой площади;

• на газовую плиту (приготовление пищи) – 3,3 кубометра на человека;

• на газовую плиту при отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя (приготовление пищи и подогрев воды) – 5,4 кубометра на человека;

• на газовую плиту и водонагреватель – 10,5 кубометров на человека.

Нормативы на централизованное водоснабжение и водоотвод составляют:

• поставка холодной воды – 2 кубометра на человека (при наличии централизованного снабжения горячей воды) и 3,6 кубометра на человека (при его отсутствии);

• поставка горячей воды – 1,6 кубометра на человека;

• водоотвод – 3,6 кубометра на человека.

Нормативы на потребление электрической энергии следующие:

• на отопление – 30 кВт/ч на 1 кв. м отапливаемой площади;

• в домах, не оборудованных стационарными электроплитами (при наличии централизованного снабжения холодной воды и при отсутствии горячей воды и газовых водонагревательных приборов) – 100 кВт/ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи (общий объем не должен превышать 220 кВт/ч).

• в домах, оборудованных электроплитами, при наличии централизованного снабжения горячей воды – 110 кВт/ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи;

• в домах, оборудованных электроплитами, при отсутствии горячей воды – 130 кВт/ч в месяц на одного человека и дополнительно 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи.

Если потребителей отключили от централизованного отопления (теплоснабжения), и они используют для обогрева бытовые электроприборы, для расчета субсидий в отопительный сезон будут применяться нормативы на услугу по поставке электроэнергии для индивидуального отопления.

Стоит отметить, что для регионов, которые перейдут в красную зону карантина, будут действовать повышенные социальные нормативы для расчета субсидии.

Право на получение субсидий имеют те семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж. Размер платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи (но по единой формуле) и зависит от размера среднемесячного совокупного дохода (в расчете на одного человека).

Куда обращаться за субсидией и какие документы нужны?

Для начисления субсидии следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.

С 1 января этого года подразделения по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций принимают заявления с документами только в случае направления их на бумаге по почте или в электронной форме (через веб-сайт Минсоцполитики, Единый государственный веб-портал электронных услуг).

Для оформления онлайн нужно перейти по ссылке Оформление субсидии онлайн на странице Минсоцполитики.

Заявление в бумажном виде с документами можно передать уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета определенной территориальной общины, а также центра предоставления административных услуг.

Для получения субсидии необходимо предоставить следующие документы:

• заявление о назначении жилищной субсидии;

• декларацию о доходах и расходах;

• при необходимости – договор найма (аренды) жилья; справки о доходах; документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации и тому подобное.

Субсидию начисляют с месяца обращения за ее назначением до даты завершения отопительного сезона. Она рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении закон №6052 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год. Этот документ, среди прочего, предусматривает дополнительное выделение 12 млрд грн на субсидии.