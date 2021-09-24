У 2021 році українцям нараховуватимуть субсидії, виходячи з єдиних для України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг.

Відповідні роз’яснення надали в Міністерстві соціальної політики України.

Так, соціальна норма площі житла (для оплати послуг з управління багатоквартирним будинком) складає 13,65 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство.

Для непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі, ця норма може бути збільшена на 30%.

Така ж соціальна норма площі житла (13,65 кв. м опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство) буде застосовуватися для оплати комунальних послуг:

• з постачання теплової енергії для потреб централізованого або автономного опалення;

• з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (незалежно від джерела та виду енергії).

Соціальна норма визначає, на яку площу особа може отримати пільгу чи субсидію.

Для дитячих будинків сімейного типу цю норму будуть встановлювати в розмірі опалюваної площі житлового приміщення.

Крім того, в Мінсоцполітики оприлюднили соціальні нормативи для розрахунку субсидії.

Соціальний норматив визначає, на які витрати природного газу, електроенергії тощо (в розрахунку на 1 кв. м опалювальної площі на місяць) буде поширюватися пільга чи субсидія.

Так, норматив на споживання природного газу встановлено на рівні:

• на опалення – 4 кубометри на 1 кв. м опалювальної площі;

• на газову плиту (приготування їжі) – 3,3 кубометри на особу;

• на газову плиту за відсутності гарячого водопостачання і газового водонагрівача (приготування їжі і підігрів води) – 5,4 кубометри на особу;

• на газову плиту і водонагрівач – 10,5 кубометрів на особу.

Нормативи на централізоване водопостачання та водовідведення складають:

• постачання холодної води – 2 кубометри на особу (за наявності централізованого постачання гарячої води) та 3,6 кубометри на особу (за його відсутності);

• постачання гарячої води – 1,6 кубометра на особу;

• водовідведення – 3,6 кубометра на особу.

Нормативи на споживання електричної енергії такі:

• на опалення – 30 кВт/год на 1 кв. м опалювальної площі;

• у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами (за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності гарячої води і газових водонагрівальних приладів) – 100 кВт/год на місяць на сім’ю з однієї особи та додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім’ї (загальний обсяг не має перевищувати 220 кВт/год).

• у будинках, обладнаних електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води – 110 кВт/год на місяць на сім’ю з однієї особи та додатково 30 кВт/год на кожного іншого члена сім’ї;

• у будинках, обладнаних електроплитами, за відсутності гарячої води – 130 кВт/год на місяць на одну особу та додатково 30 кВт/год на кожного іншого члена сім’ї.

Якщо споживачів відключили від централізованого опалення (теплопостачання), і вони використовують для обігріву побутові електроприлади, для розрахунку субсидій в опалювальний сезон будуть застосовуватись нормативи на послугу з постачання електроенергії для індивідуального опалення.

Варто зазначити, що для регіонів, які перейдуть до червоної зони карантину, діятимуть підвищені соціальні нормативи для розрахунку субсидії.

Право на отримання субсидій мають ті сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги перевищує визначений для них обов’язковий платіж. Розмір платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї (проте за єдиною формулою) та залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу (в розрахунку на одну особу).

Куди звертатися за субсидією та які документи потрібні?

Для нарахування субсидії слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Із 1 січня цього року підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій приймають заяви з документами лише у разі надіслання їх на папері поштою або в електронній формі (через веб-сайт Мінсоцполітики, Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Для оформлення онлайн потрібно перейти за посиланням Оформлення субсидії онлайн на сторінці Мінсоцполітики.

Заяву в паперовому вигляді з документами можна також передати уповноваженим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради певної територіальної громади, а також центру надання адміністративних послуг.

Для отримання субсидії слід надати такі документи:

• заяву про призначення житлової субсидії;

• декларацію про доходи і витрати;

• за потреби – договір найму (оренди) житла; довідки про доходи; документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації тощо.

Субсидію нараховують з місяця звернення за її призначенням до дати завершення опалювального сезону. Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Сьогодні Верховна Рада підтримала у першому читанні закон №6052 про внесення змін до державного бюджету України на 2021 рік. Цей документ, серед іншого, передбачає додаткове виділення 12 млрд грн на субсидії.