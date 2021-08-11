Кабмин продлил действие специальных социальных нормативов для расчета субсидии в регионах, которые с начала отопительного сезона могут оказаться в красной зоне адаптивного карантина из-за коронавируса.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 11 августа без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к постановлению, увеличенные на 50% нормативы пользования предлагается применять при расчете размера жилищной субсидии для регионов с красным уровнем эпидемической опасности на период его действия.

Для регионов, которые не находятся в красной зоне, эти нормативы отменяются. Также отменяется норма о том, что для назначения субсидии зарплата должна составлять менее 50% средней для Киева и Севастополя и менее 20% для других областных городов.

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По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, главной целью этого постановления является “продолжение действия увеличенных социальных норм для расчета субсидий на отдельные виды коммунальных услуг, которые были введены весной прошлого года”.

Министр вспомнила, что весной 2020 года в начале карантина отдельные нормативы на жилищно-коммунальные услуги были увеличены на 50%. В частности, на электроэнергию, газ, снабжение холодной и горячей водой.

— Тогда люди находились дома. Соответственно, тратили больше ресурсов, а их доходы при этом снизились. Ежемесячный денежный эквивалент увеличенных нормативов для домохозяйств составлял от 80 до 190 грн в зависимости от набора услуг — сказала Лазебная.

Министр отметила, что хотя доходы населения сейчас начали расти, пандемия Covid-19 не завершилась, и новые вспышки болезни фиксируются по всему миру.

Лазебная также отметила, что людям не нужно обращаться в органы социальной защиты дополнительно, увеличенные нормы введут автоматически.