Погода в Україні у жовтні 2021 року, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, буде майже в межах кліматичної норми – і за температурою повітря, і за кількістю опадів.

Зокрема, середня місячна температура у жовтні очікується в межах +7 – +12 градусів, в Карпатах – 6-7 градусів вище нуля. Це близько до кліматичної норми.

Щодо опадів – жодних аномалій. Місячна кількість загалом в Україні прогнозується 28-67 мм, а в Карпатах місцями 80-105 мм. Тобто це не виходить за межі кліматичної норми.

За даними багаторічних спостережень, середня місячна температура у жовтні коливається у діапазоні +6 – +13, у Карпатах місцями +4 +5 градусів.

Водночас мінімальна температура, яка фіксувалася у другий місяць осені, становила -4 -16, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах – місцями до -17 – -23.

Абсолютний максимум – це +26 – +34, в Криму – до +35, на високогір′ї Карпат +20 +21.

Середня місячна кількість опадів, характерна для жовтня, становить 29-54 мм, місцями у Львівській, Івано-Франківській областях та у горах Криму – до 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір′ї Карпат – до 129 мм.

Прогноз погоди на жовтень 2021 року від народного синоптика Леоніда Горбаня майже збігається.

Він каже, що місяць почнеться із доволі низьких температур – до +8, але вже 10-17 жовтня вони підвищаться до +12 +13, найтепліше буде 12 жовтня – стовпчики термометрів можуть піднятись до +19 +21.

Потім буде знову похолодання, і 21 жовтня знову температура підвищиться до +15 +17, після чого різко впаде до +5.