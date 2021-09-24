Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Covid-сертификат в PDF: как сгенерировать и распечатать документ на портале Дія

Covid-сертифікат

На портале Дія отныне можно сгенерировать Covid-сертификат в PDF и распечатать его.

Видеоинструкцию о том, как загрузить свой Covid-сертификат, можно посмотреть на Youtube.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram сообщил подробности.

— Covid-сертификат теперь можно получить на портале Дія! После генерации он хранится в файле PDF. Документ можно распечатать или загрузить себе на устройство, — отметил Федоров.

По его словам, для генерации сертификата на портале понадобится только электронная подпись.

Он добавил, что в iOS уже доступен и желтый внутренний сертификат для людей с одной дозой вакцины, действующий 120 дней.

Федоров напомнил, что в желтой зоне будут действовать оба вида сертификатов, а в красной — только зеленый.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка