У разі настання чергового локдауну власники Covid-сертифікатів про вакцинацію користуватимуться певними привілеями. У зв’язку із цим фіксуються випадки їхньої підробки. Глава Нацполіції Ігор Клименко розповів, як перевірятимуть справжність сертифікатів.

– Сертифікат та довідка мають містити QR-код, який підтверджує справжність медичного документа. І компетентні органи мають право перевіряти їхню дійсність – це Держпродпотребслужба, органи місцевої влади. Нацполіція також є у цьому списку, хоча й не визначена відповідальною в цьому процесі, – зазначив він.

За його словами, вони разом з Мінцифри почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських – для перевірки документів у Дії або сканування паперових аналогів.

Клименко уточнив, що цей процес буде повністю налагоджений за кілька днів.

З 24 вересня на порталі Дія можна згенерувати Covid-сертифікат у PDF і роздрукувати його або ж завантажити у смартфон.

В iOS доступний і жовтий внутрішній сертифікат для людей з однією дозою вакцини, який діє 120 днів.