Дело Укрэксимбанка: суд отправил Мецгера под домашний арест

Евгению Мецгер, отстраненному главе Укрэксимбанка, которого обвиняют в нападении на журналистов Схем, Голосеевский районный суд города Киева назначил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Мецгеру инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удерживание людей. Соответствующее подозрение по ч. 1 ст. 171 и ч. 3 ст. 171 УКУ ему вручили 7 октября.

Неделю назад, 4 октября, на журналистов программы Схемы совершили нападение в государственном Укрэксимбанке. Это произошло во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером в его кабинете.

Мецгеру не понравился один из вопросов и он приказал охране отобрать у съемочной группы камеру и уничтожить запись. Сотрудники банка применили физическую силу к оператору.

Журналисты около часа были заблокированы в кабинете Мецгера.