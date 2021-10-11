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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Дело Укрэксимбанка: суд отправил Мецгера под домашний арест

Євген Мецгер

Евгению Мецгер, отстраненному главе Укрэксимбанка, которого обвиняют в нападении на журналистов Схем, Голосеевский районный суд города Киева назначил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Мецгеру инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удерживание людей. Соответствующее подозрение по ч. 1 ст. 171 и ч. 3 ст. 171 УКУ ему вручили 7 октября.

Неделю назад, 4 октября, на журналистов программы Схемы совершили нападение в государственном Укрэксимбанке. Это произошло во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером в его кабинете.

Мецгеру не понравился один из вопросов и он приказал охране отобрать у съемочной группы камеру и уничтожить запись. Сотрудники банка применили физическую силу к оператору.

Журналисты около часа были заблокированы в кабинете Мецгера.

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