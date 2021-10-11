Справа Укрексімбанку: суд відправив Мецгера під домашній арешт

Євгену Мецгеру, відстороненому голові Укрексімбанку, якого обвинувачують у нападі на журналістів Схем, Голосіївський районний суд міста Києва призначив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Мецгеру інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей. Відповідну підозру за ч. 1 ст. 171 та ч. 3 ст. 171 ККУ йому вручено 7 жовтня.

Тиждень тому, 4 жовтня, на журналістів програми Схеми напали на державному Укрексімбанку. Це сталося під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгера в його кабінеті.

Мецгеру не сподобалося одне із питань і він наказав охороні відібрати у знімальної групи камеру та знищити запис. Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора. Журналісти близько години були заблоковані в кабінеті.

6 жовтня Мецгера відсторонили від виконання повноважень голови правління на час проведення внутрішнього розслідування.