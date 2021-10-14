В Киеве 14 октября состоится большой Мaрш нaции ко Дню защитников и защитниц, Дню казачества, Дню Украинской повстанческой армии (УПА) и Покрову, организованный Национальным корпусом. Следите за мероприятием онлайн.

Цель мероприятия – почтение памяти героев, погибших за независимость Укрaины.

В мероприятии принимают участие члены националистических организаций, общественные активисты, волонтеры, ветераны войны на Донбассе.

Они начали собираться с 12.00, а в 13.30 Марш нации стартует от парка Тараса Шевченко. Его участники пройдут по центральным улицам столицы — от бульвара Тараса Шевченко до Майдана Независимости, а затем к Офису президента. Продлится мероприятие около четырех часов.

Из-за проведения Марша нации в центре Киева с 13.30 до 18.30 будет перекрыта часть улиц.

В течение трех часов для транспорта будут перекрыты улица Владимирская, бульвар Шевченко, улица Крещатик до Михайловской площади, а также улицы Героев Небесной Сотни и Банковая.

Столичные правоохранители усиленно патрулируют улицы города и общественные места с целью недопущения нарушений общественного порядка и карантина.

Фото: Нацкорпус