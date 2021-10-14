Парад, оркестр и выставки: как в Украине отмечают День защитников и защитниц

Сегодня, 14 октября, по случаю Дня защитников и защитниц Украины во многих городах пройдут праздничные мероприятия — это и возложение цветов, и организация специальных кинопоказов и выставок.

А волонтеры передают на фронт разные вкусности, чтобы ребята там знали, что о них помнят.

Во Львове праздничные мероприятия начались еще со вчерашнего дня. В центре рядом с мемориалом героев Небесной Сотни высадили 96 деревьев — столько жителей города погибло в российско-украинской войне.

В память о каждом из них родные посадили деревья и повесили таблички с именами защитников, бригадой, где служили, и датами рождения и смерти.

— Посадил дерево в честь своего отца. Он погиб на войне в АТО еще в 2016 году от обстрела. Можно прийти сюда на выходных, спокойно сесть возле дерева и отдохнуть. Вспомнить детство и как это было, когда отец был жив, — сказал Тарас Бирюков, сын погибшего бойца.

Сегодня же торжественные мероприятия продлятся в течение дня во всех уголках Украины.

— Люди должны знать героев и для чего это делается. Есть очень много людей, которых это не коснулось. Так что это надо делать, это очень хорошо, — сказала вдова бойца Раиса Невеличук.

На Лычаковском кладбище почтили память борцов минутой молчания и молитвой.

— Этот праздник объединяет в себе три поколения борцов за свободу и независимость Украины. Даже когда закончится война, когда мы победим, у нас должен быть праздник. Мы должны показывать, что у нас есть защитники, защитницы. И мы должны помнить о борцах за свободу и независимость нашего государства, — сказала военнослужащая Оксана Демидюк.

В 12.00 во Львове от памятника Тарасу Шевченко отправится шествие к мемориалу Небесной Сотни.

В Северодонецке состоится военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины. Шествиями в сопровождении техники пройдут бойцы всех воинских частей, которые защищают Луганщину.

Также марши запланированы в Днепре и Харькове. В Мариуполе с 14.00 до 16.00 на сцене парка Гурова будут играть оркестры. А в Николаеве возвращаются с ротации морские пехотинцы, их торжественно будут встречать в центре города.

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