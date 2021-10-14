У Києві 14 жовтня відбудеться великий Мaрш нaції до Дня захисників і захисниць, Дня козацтва, Дня Української повстанської армії (УПА) та Покрови, організований Національним корпусом. Слідкуйте за заходом онлайн.

Мета заходу – вшaнування пам’яті героїв, які загинули за незалежність Укрaїну.

У заході беруть участь члени націоналістичних організацій, громадські активісти, волонтери, ветерани війни на Донбасі.

Вони почали збиратися з 12.00, а о 13.30 Марш нації стартує від парку Тараса Шевченка. Його учасники пройдуть центральними вулицями столиці – від бульвару Тараса Шевченка до Майдану Незалежності, а потім до Офісу президента. Триватиме захід близько чотирьох годин.

Через проведення Маршу нації у центрі Києва з 13.30 до 18.30 буде перекрито частину вулиць.

Протягом трьох годин для транспорту будуть перекриті вулиця Володимирська, бульвар Шевченка, вулиця Хрещатик до Михайлівської площі, а також вулиці Героїв Небесної Сотні та Банкова.

Столичні правоохоронці посилено патрулюють вулиці міста та громадські місця з метою недопущення порушень публічного порядку та карантинних обмежень.

Фото: Нацкорпус