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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины

олексій данілов

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны впервые в истории утвердили План обороны Украины. Секретарь СНБО подчеркнул, что над документом работали в течение двух лет.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания сегодня, 15 октября.

— Утвердили впервые в истории План обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной, — отметил Данилов.

Секретарь СНБО больше не рассказал никаких деталей относительно утвержденного документа.

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