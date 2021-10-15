СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны впервые в истории утвердили План обороны Украины. Секретарь СНБО подчеркнул, что над документом работали в течение двух лет.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания сегодня, 15 октября.

— Утвердили впервые в истории План обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной, — отметил Данилов.

Секретарь СНБО больше не рассказал никаких деталей относительно утвержденного документа.