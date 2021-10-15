СНБО ввела санкции против 237 человек, которые готовили выборы в Госдуму РФ в Крыму и ОРДЛО

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 237 человек, которые готовили выборы в Госдуму Российской Федерации во временно оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания сегодня, 15 октября.

По его словам, санкции ввели против тех людей, которые участвовали в голосовании и обеспечивали незаконные выборы на территории Крыма и Донбасса.

Среди них — 237 человек. Однако секретарь СНБО не указал, против кого именно ввели санкционные ограничения.