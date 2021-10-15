РНБО затвердила перший в історії План оборони України

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони вперше в історії затвердили План оборони України. Секретар РНБО наголосив, що над документом працювали протягом двох років.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання сьогодні, 15 жовтня.

– Затвердили вперше в історії План оборони України. Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО більше не розповів жодних деталей щодо затвердженого документу.