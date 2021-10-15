Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

РНБО затвердила перший в історії План оборони України

олексій данілов

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони вперше в історії затвердили План оборони України. Секретар РНБО наголосив, що над документом працювали протягом двох років.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання сьогодні, 15 жовтня.

– Затвердили вперше в історії План оборони України. Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО більше не розповів жодних деталей щодо затвердженого документу.

Читайте
РНБО запровадила санкції проти 237 осіб, які готували вибори до Держдуми РФ в Криму та ОРДЛО

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка