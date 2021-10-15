Традиционное блюдо, гордость нации — ароматное сало, которое так удачно сочетается с борщом и чесноком, стоит дороже мяса свинины. Если в 2014-м за килограмм национального продукта украинцы платили 24 грн, то под конец 2021-го его средняя стоимость — 150 грн!

Цены начали расти в начале декабря этого года: сначала на 4%, а теперь на все 7%. По данным государственной статистической службы Украины, самое дорогое сало — в четырех областях с городами-миллионниками.

На Киевщине отпускная цена мясокомбинатов — 94,62 грн за килограмм сала. На втором месте Львовщина — 91,45 грн. Далее — Одесская область. Национальный продукт там стоит 82,60 грн за килограмм. На Днепропетровщине — 79,90 грн.

Дешевле всего сало на Полтавщине, там за килограмм просят 58,89 грн, и на Тернопольщине — 56,63 грн. Цены по стране отличаются, потому что уровень среднего дохода населения того или иного города тоже различается между собой, говорит экономист Олег Пендзин.

— Когда вы посмотрите, где цены самые низкие, то вы вдруг увидите, что там Тернопольщина, Полтавщина — там, где самый низкий уровень доходов. Надо поднимать доходы. У нас европейские цены, но не европейские зарплаты. И поэтому население тратит на продукты 60% своих доходов, тогда как европейцы тратят 12-18%, — отмечает Олег Пендзин.

Вместе с салом в цене поднимается и мясо свинины. Если в начале года средняя отпускная цена мясокомбинатов за кило свинины была 115,86 грн, то сейчас продукт подскочил в цене на 6 грн и стоит теперь 122,11 грн. Да это только начало.

Цена на всю свинину будет расти еще больше. Традиционно это произойдет перед рождественскими праздниками, объясняет эксперт в области свиноводства Ассоциации животноводства Ольга Махно.

— Сейчас цена на живой вес свиньи идет вверх. Насколько она поднимется, спрогнозировать трудно, но если будет цена за живец в районе 47-50 грн (а сейчас 45 грн), то это будет экономически обоснованно. Мы ожидаем повышения цен на сало и мясо перед Новым годом, Рождеством на 5-10%, — говорит Ольга Махно.

Основная причина поднятия цен на свинину – подорожание кормов для кабанчиков, констатирует эксперт Ольга Махно.

— Малому и среднему производителю трудно было удержаться на рынке. И как результат некоторые были вынуждены сокращать поголовье свиней — вырезать. Просто снизилась рентабельность этой отрасли. С 2020 года и по сегодня цена на зерно (ячмень, пшеница, кукуруза) и белковую (соя, жмых, шот) группу кормов повышается. И уже выросла на 40%, — отмечает Махно.

Эту информацию подтверждают и фермеры. Я познакомилась с хозяйкой из-под Киева – Викторией. Она живет в селе Ясногородка, занималась свиноводством пять лет. До недавнего времени у нее было полсотни кабанчиков. Но остались только двое — Вася и Кнопка.

Виктория говорит, что всех пришлось вырезать, потому что кормить дорого. 70% себестоимости домашнего поросенка составляет корм: кукуруза, картофель, тыква, свежая зелень и пшеница.

— Один мешок корма стоит 425 грн. Добавьте к этой цифре сено, витамины из аптеки, прививки. Нам пришлось брать из соседних школ и детсадов объедки, чтобы прокормить свиней. Но этого мало. Пришлось всех порезать и продать. Оставили только двоих, — признает Виктория.

А вырастить сальную свинью еще дороже, подчеркивают эксперты. Если мясная или беконная порода должна достигнуть в весе до 150 кг, то сальная – от 190. И это экономически необоснованно. Поэтому крестьянам сейчас невыгодно выращивать и производить свинину, особенно сальную. Соответственно, продукта — меньше, цена выше, говорит Ольга Махно.

— Производство сала в промышленных хозяйствах экономически невыгодно, потому что на его производство тратится больше кормов, и больше затрат идет в сравнении с производством мяса. Но может также наступить коллапс — в том, что производство сала не такое прибыльное и его трудно достать.

Экономисты видят в этом глобальную проблему отсутствия дотаций от государства. В Украине нет поддержки свиноводов, и это напрямую влияет на ценник.

— Улучшить ситуацию на мясном рынке могут несколько изменений от государства. Ввести дотации на новорожденное поголовье, предоставить фермерам удобные условия кредитования, чтобы те могли покупать хорошую аграрную технику, и уменьшить налоги, — перечислил Олег Пендзин.

В европейских странах все это есть. У них себестоимость производства мяса и сала дешевле, чем у нас. Поэтому Украине нужно импортировать продукт из-за границы.

— За счет того, что в Европе есть дотации производителям именно свинины, то им, скажем, легче по сравнению с нашими производителями выращивать ее. Там обычно небольшие фермы, небольшие домохозяйства, они высокотехнологичные. Однако и у нас так случилось, что есть разные типы ферм: высокотехнологичные, среднетехнологичные и низкотехнологичные. Себестоимость на низкотехнологичных — выше, и может достигать от 40 до 45 грн за 1 кг. И удержаться таким фермам в Украине очень трудно, потому что они работают либо в ноль, либо уровень рентабельности прибыли низкий, — рассказывает Ольга Махно.

Весной 2022-го вероятен очередной скачок цен на свинину. Все будет зависеть от стоимости кормовых для скота.