Традиційна страва, гордість нації – запашне сало, яке так вдало смакує із борщем та часником, коштує дорожче за м’ясо свинини. Якщо у 2014-му за кілограм національного продукту українці платили 24 грн, то під кінець 2021-го середня вартість – 150 грн!

Ціни почали зростати на початку грудня цього року: спочатку на 4%, а тепер на всі 7%. За даними державної статистичної служби України, найдорожче сало – у чотирьох областях із містами-мільйонниками.

На Київщині відпускна ціна м’ясокомбінатів – 94,62 грн за кілограм сала. На другому місці Львівщина – 91,45 грн. Далі – Одеська область. Національний продукт там коштує 82,60 грн за кілограм. На Дніпропетровщині – 79,90 грн.

Найдешевше сало на Полтавщині, там за кілограм просять 58,89 грн, і на Тернопільщині – 56,63 грн. Ціни у країні відрізняються, адже рівень середнього доходу населення того чи іншого міста теж різниться між собою, каже економіст Олег Пендзін.

– Коли ви подивитеся, де ціни найнижчі, то раптом побачите, що там Тернопільщина, Полтавщина – там, де найнижчий рівень доходів. Треба піднімати доходи. У нас європейські ціни, але не європейські зарплати. І тому населення витрачає на харчі 60% своїх доходів, тоді як європейці витрачають 12-18%, – зазначає Олег Пендзін.

Разом із салом в ціні підіймається й м’ясо свинини. Якщо на початку року середня відпускна ціна м’ясокомбінатів за кіло свинини була 115,86 грн, то наразі продукт скочив у ціні на 6 грн і коштує тепер 122,11 грн. Та це тільки початок.

Ціна на всю свинину зростатиме ще більше. Традиційно це відбудеться перед різдвяними святами, пояснює експерт у галузі свинарства Асоціації тваринництва Ольга Махно.

– Зараз ціна на живу вагу свині іде вгору. Наскільки вона підніметься, спрогнозувати важко, але якщо буде ціна за живець в районі 47-50 грн (а зараз 45 грн), то це буде економічно обґрунтовано. Ми очікуємо підвищення цін на сало і м’ясо перед Новим роком, Різдвом на 5-10%, – каже Ольга Махно.

Основна причина підняття цін на свинину – подорожчання кормів для кабанчиків, констатує Ольга Махно.

– Малому та середньому виробнику важко було утриматися на ринку. І як результат деякі були змушені скорочувати поголів’я свиней – вирізати. Просто знизилася рентабельність цієї галузі. Із 2020 року і до сьогодні ціна на зерно (ячмінь, пшениця, кукурудза) та білкову (соя, макуха, шот) групу кормів підвищується. І вже зросла на 40%, – зауважує Ольга Махно.

Цю інформацію підтверджують і фермери. Я познайомилася із господинею з-під Києва – Вікторією. Вона живе у селі Ясногородка, займалася свинарством п’ять років. Донедавна у неї було півсотні кабанчиків. Та лишилися тільки двоє – Вася і Кнопка.

Вікторія говорить, що всіх довелося вирізати, адже годувати дорого. 70% собівартості домашнього поросяти складає корм: кукурудза, картопля, гарбуз, свіжа зелень та пшениця.

– Один мішок корма коштує 425 грн. Додайте до цієї цифри сіно, вітаміни із аптеки, щеплення. Нам довелося брати із сусідніх шкіл та дитсадків недоїдки, щоб прогодувати свиней. Але цього замало. Довелося всіх порізати та продати. Лишили тільки двох, – журиться Вікторія.

А виростити сальну свиню ще дорожче, наголошують експерти. Якщо м’ясна чи беконна порода має досягти у вазі до 150 кг, то сальна – від 190. І це економічно необґрунтовано. Тому селянам зараз невигідно вирощувати і виробляти свинину, особливо сальну. Відповідно продукту – менше, ціна вища, констатує Ольга Махно.

– Виробництво сала у промислових господарствах економічно невигідне, тому що на його виробництво витрачається більше кормів, і більше витрат іде порівняно із виробництвом м’яса. Але може також статися колапс у тому, що виробництво сала не таке прибуткове і його важко дістати.

Економісти вбачають у цьому глобальну проблему відсутності дотацій від нашої держави. В Україні немає підтримки свинарів, і це напряму впливає на цінник.

– Покращити ситуацію на м’ясному ринку можуть декілька змін від держави. Ввести дотації на новонароджене поголів’я, надати фермерам зручні умови кредитування, аби ті могли купувати гарну аграрну техніку, та зменшити податки, – перераховує Олег Пендзін.

В європейських країнах все це є. У них собівартість виробництва м’яса та сала дешевша, ніж у нас. Тому Україні доводиться імпортувати продукт з-за кордону.

– За рахунок того, що в Європі є дотації для виробників саме свинини, то їм, скажімо, легше, порівняно з нашими виробниками, вирощувати її. Там зазвичай невеличкі ферми, невеличкі домогосподарства, вони високотехнологічні. Проте і у нас так сталося, що є різні типи ферм: високотехнологічні, середньотехнологічні і низькотехнологічні. Собівартість на низькотехнологічних – вища, і може досягати від 40 до 45 грн за 1 кг. І втриматися таким фермам в Україні дуже важко, тому що вони працюють або в нуль, або ж рівень рентабельності прибутку низький, – розповідає Ольга Махно.

Навесні 2022-го ймовірний черговий стрибок цін на свинину. Все буде залежати від вартості кормових для худоби.