В Украине уже установили на планшеты полицейских программное обеспечение, позволяющее считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время совещания с участием представителей Минздрава и Госпотребслужбы, которое проходило 12 октября.

Сертификат о вакцинации с QR-кодом можно получить в приложении или на портале Дія.

По словам Клименко, главная цель всех государственных служб на сегодня — максимальное принятие мер по соблюдению карантинных требований и минимизация заражения украинцев.

Поэтому особое внимание будут уделять местам, которые способствуют распространению болезни. Среди них общественный транспорт, развлекательные заведения, ночные клубы, рынки и заведения общественного питания.

Сотрудники полиции и Госпотребслужбы будут проверять работников и посетителей всех заведений, а также перевозчиков и пассажиров общественного транспорта на наличие Covid-сертификатов и соблюдение карантинных требований.

— Правительство, понимая, что бизнес, который платит гражданам заработную плату и наполняет бюджет государства, должен работать, установил возможность их работы даже в красной зоне. Обязательным условием такой работы является подтверждение клиентами и персоналом своей Covid-безопасности, — заявил глава Нацполиции.

Также полиция отдельно будет проводить разъяснительную работу среди перевозчиков и граждан.

В то же время Клименко отметил, что правоохранители должны четко понимать ответственных за нарушения.

— Например, руководителей автотранспортных предприятий или фирм, осуществляющих перевозки наших граждан, организаторов спортивных мероприятий, непосредственно тех лиц, которые несут ответственность как административную, так и порой уголовную, в частности за несоблюдение эпидемиологических норм, — заявил он.

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В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что в Украине тяжелая эпидемическая ситуация. Поэтому важен именно действенный контроль за соблюдением карантина.

— На уровне каждого региона у нас работает Центр контроля и профилактики болезней, который также будет помогать всем в пределах профилактической работы и предоставлять разъяснения, — сказал Кузин.

С середины сентября в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за чего в стране уже усилили карантин.

В частности, с 20 сентября ввели новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные привилегии для вакцинированных. А с 23 числа по всей территории Украины заработала желтая зона.

Однако сейчас 16 областей уже находятся в оранжевой зоне, а Херсонская область с 15 октября попадает в красную.

Кроме того, с 21 октября будут действовать ограничения для межрегиональных пассажирских перевозок. Водители и пассажиры общественного транспорта должны обязательно предъявлять Covid-сертификат или ПЦР-тест, строк действия которого 72 часа. Действие этого правила не будет распространяться на несовершеннолетних.

Также соответствующее правило не будет применяться к городским и внутриобластным перевозкам.