Сертифікат вакцинації: коли почнуть перевіряти в Україні і хто це робитиме

З 21 жовтня в українців почнуть перевіряти наявність сертифікатів вакцинації. Для цього розробили спеціальне програмне забезпечення, яке встановили на планшети поліцейських.

Сертифікат вакцинації скануватимуть за QR-кодом. Хто займатиметься перевіркою і куди не впускатимуть без Covid-сертифіката – читайте у матеріалі.

Хто перевірятиме документи

Перевіряти достовірність сертифікатів вакцинації з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники патрульної поліції України.

Правоохоронці попередили, що у паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково повинні бути такі дані:

інформація про вид щеплення;

кількість доз щеплення;

підпис лікаря;

печатка офіційної установи охорони здоров’я.

Де перевірятимуть Covid-сертифікати

У поліції повідомили, що перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби: під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків.

Так, у Львові вже затвердили протокол перевірки вакцинації серед працівників закладів та установ. Він передбачає, що до роботи допускають лише працівників, які мають один із таких документів:

Covid-сертифікат про повну вакцинацію або довідка про отримання однієї дози щеплення;

негативний результат ПЛР або експрес-тесту, який діє 72 год;

довідка про протипоказання до щеплення.

Покарання за підроблені Covid-сертифікати

За виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу у 17 тис. грн до п’яти років позбавлення волі.

За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання – від штрафу на суму до 850 грн до обмеження волі терміном до двох років.

З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила пасажирських перевезень. Відповідно до нововведень, міжобласні перевезення пасажирів будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів сертифіката вакцинації або негативного результату тесту на коронавірус.

Для жовтої зони буде достатньо одного щеплення. Для червоної має бути дві дози. Обмеження не стосуватимуться електричок і міського транспорту.

Наразі у червоній зоні перебувають Запорізька, Одеська, Дніпропетровська, Донецька та Херсонська області. Там забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків і фітнес-центрів.

Але обмеження не поширюються на заклади, у яких 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від Сovid-19.