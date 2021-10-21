Минздрав разрешил проезд в межрегиональном транспорте для вакцинированных одной дозой

Документ о вакцинации одной дозой препарата против коронавируса может быть основанием для проезда в общественном транспорте межрегионального сообщения в красной карантинной зоне.

В последней редакции постановления Кабинета министров Украины есть разъяснение, что для перевозок в желтую и красную эпидзоны нужен документ, подтверждающий получение первой Covid-прививки, отрицательный результат экспресс или ПЦР-теста, выздоровление от коронавируса, который можно подтвердить с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием приложения Дія.

Первоначально новые правила касаются путешествий между областями Украины автобусом, поездом или самолетом.

Украинцы, которые сделали первую прививку против коронавируса, с 21 октября могут ездить во все карантинные зоны — желтые, оранжевые и красные.

Укрзализныця развернула на вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус в нескольких городах. Среди них — Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Экспресс-тестирование доступно также в Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

После иммунизации первой дозой вакцины украинцам выдадут документ (форму 063-О), который можно использовать для путешествий.