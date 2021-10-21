Укрзализныця развернула на вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на Covid-19

Компания-перевозчик Укрзализныця развернула на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус.

По данным Укрзализныци, они работают с сегодняшнего дня, 21 октября. Пассажиры могут бесплатно вакцинироваться в пяти пунктах на вокзалах Киева, Львова, Харькова, Одессы и Днепра.

Экспресс-тестирование можно сделать на 10 вокзалах Укрзализныци в ряде городов. Среди них — Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).

Для пассажиров экспресс-тест будет стоить 350 грн. Исследование будет проводить компания Медицинская лаборатория CSD, которая предложила самую выгодную цену за эту услугу.

Пассажиры, которые не вакцинировались против коронавируса, могут сделать экспресс-тестирование и получить справку, благодаря которой можно будет путешествовать в различные области Украины в случае отрицательного результата.

Руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский в комментарии Фактам ICTV отметил, что весь железнодорожный транспорт будет работать по графику.

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В Укрзализныце отметили, что намерены увеличивать перечень вокзалов, на которых пассажиры смогут вакцинироваться и сделать тест на коронавирус.

Согласно постановлению Кабинета министров, с 21 октября 2021 года изменились правила перевозки граждан во время карантина.

Украинцы могут путешествовать в другие области при наличии бумажного или цифрового Covid-сертификата, отрицательного результата экспресс или ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до поездки), или документа о прививке одной дозой препарата против коронавируса.