Локдаун и переход Киева в красную карантинную зону из-за стремительного распространения коронавируса практически неизбежен, но ограничения коснутся не всех.

Об этом заявила заместитель председателя КГГА, депутат Киевского городского совета Анна Старостенко.

— Локдаун неизбежен. И у каждого есть выбор: или изолироваться и не выходить из дома, так как ты не имеешь зеленого Covid-сертификата, или вакцинироваться и быть свободным в выборе деятельности и мест пребывания и возможности работать. По сути, это будет локдаун невакцинированных, — объяснила она.

Старостенко отметила, что сейчас в столице есть максимум возможностей для вакцинации — как относительно выбора препаратов, так и количества пунктов вакцинации.

— В частности — 117 в медицинских учреждениях столицы, 53 мобильные бригады, более 20 пунктов вакцинации в торгово-развлекательных центрах. К прививочной кампании привлекаются также ЦНАПы. Единственное, что нужно сделать – это прийти и вакцинироваться, — сказала заместитель председателя КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко 22 октября заявил, что красную зону карантина в Киеве могут ввести уже в ближайшее время, и рассказал, какие ограничения могут действовать в столице в этот период.

Полный список ограничений в случае введения красной зоны в Киеве смотрите в материале.