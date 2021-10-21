Красную зону в Киеве могут ввести уже в ближайшее время. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что 22 октября Комиссия по ТЭБ и ЧС примет решение о дополнительных противоэпидемических мерах и функционировании города в условиях ограничений красной зоны.

Согласно данным Минздрава, в красной зоне запрещается работа большинства заведений, где не вакцинированы все сотрудники и посетители. Подробнее об ограничениях, которые ждут киевлян, смотрите в материале.

Красная зона карантина в Киеве: какие ограничения будут действовать

Учебные заведения

Красная зона карантина предусматривает запрет работы учебных заведений. Смогут работать только те школы и университеты, где вакцинировался весь педагогический состав и персонал.

Исключение составляют только детские сады и начальные классы.

Транспорт

С 21 октября воспользоваться межрегиональным транспортом могут только люди, имеющие документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, либо отрицательный результат Covid-теста (действует только 72 ч).

Это касается автобусов, железнодорожного и авиационного транспорта.

Во время локдауна в общественном транспорте Киева можно ездить при наличии специального пропуска, как это было раньше. Его получат работники тех направлений, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Как будут работать магазины, рестораны, кинотеатры и ТРЦ

Ограничения красной зоны карантина предусматривают запрет работы:

кафе и ресторанов (кроме заказов навынос и доставки);

ТРЦ, кино, театров и других развлекательных заведений;

непродовольственных рынков и магазинов;

бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры (кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки).

Также в красной зоне запрещено проводить массовые мероприятия (кроме официальных спортивных мероприятий и командных матчей без зрителей).

Однако эти ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители указанных выше учреждений имеют документ, подтверждающий полную вакцинацию. Проще говоря, заведения могут работать только для вакцинированных граждан.

Без ограничений будут работать:

продовольственные магазины;

банки;

аптеки;

ветеринарные магазины;

АЗС.

Проверки карантина

С 21 октября за соблюдением карантинных мероприятий будут следить специальные бригады. Они будут проверять соблюдение масочного режима, а также наличие паспортов вакцинации или тестов на коронавирус в местах, где пребывание без них не разрешено.

С нарушителями будут проводить разъяснительную работу, также на них будут составлять админпротоколы.