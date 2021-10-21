Красную зону в Киеве могут ввести уже в ближайшее время. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что 22 октября Комиссия по ТЭБ и ЧС примет решение о дополнительных противоэпидемических мерах и функционировании города в условиях ограничений красной зоны.
Согласно данным Минздрава, в красной зоне запрещается работа большинства заведений, где не вакцинированы все сотрудники и посетители. Подробнее об ограничениях, которые ждут киевлян, смотрите в материале.
Красная зона карантина в Киеве: какие ограничения будут действовать
Учебные заведения
Красная зона карантина предусматривает запрет работы учебных заведений. Смогут работать только те школы и университеты, где вакцинировался весь педагогический состав и персонал.
Исключение составляют только детские сады и начальные классы.
Транспорт
С 21 октября воспользоваться межрегиональным транспортом могут только люди, имеющие документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, либо отрицательный результат Covid-теста (действует только 72 ч).
Это касается автобусов, железнодорожного и авиационного транспорта.
Во время локдауна в общественном транспорте Киева можно ездить при наличии специального пропуска, как это было раньше. Его получат работники тех направлений, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Как будут работать магазины, рестораны, кинотеатры и ТРЦ
Ограничения красной зоны карантина предусматривают запрет работы:
- кафе и ресторанов (кроме заказов навынос и доставки);
- ТРЦ, кино, театров и других развлекательных заведений;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры (кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки).
Также в красной зоне запрещено проводить массовые мероприятия (кроме официальных спортивных мероприятий и командных матчей без зрителей).
Однако эти ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители указанных выше учреждений имеют документ, подтверждающий полную вакцинацию. Проще говоря, заведения могут работать только для вакцинированных граждан.
Без ограничений будут работать:
- продовольственные магазины;
- банки;
- аптеки;
- ветеринарные магазины;
- АЗС.
Проверки карантина
С 21 октября за соблюдением карантинных мероприятий будут следить специальные бригады. Они будут проверять соблюдение масочного режима, а также наличие паспортов вакцинации или тестов на коронавирус в местах, где пребывание без них не разрешено.
С нарушителями будут проводить разъяснительную работу, также на них будут составлять админпротоколы.