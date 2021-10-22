Локдаун та перехід Києва до червоної карантинної зони через стрімке поширення коронавірусу практично неминучий, але обмеження торкнуться не всіх.

Про це заявила заступник голови КМДА, депутат Київської міської ради Ганна Старостенко.

– Локдаун неминучий. І у кожного є вибір: або ізолюватися і не виходити з дому, оскільки ти не маєш зеленого Covid-сертифіката, або ж вакцинуватися і бути вільним у виборі діяльності та місць перебування та можливості працювати. По суті, це буде локдаун невакцинованих, – пояснила вона.

Старостенко наголосила, що нині у столиці є максимум можливостей для вакцинації – як щодо вибору препаратів, так і кількості пунктів щеплення.

– Зокрема – 117 у медичних закладах столиці, 53 мобільні бригади, понад 20 пунктів щеплення у торговельно-розважальних центрах. До вакцинальної кампанії долучаються також ЦНАПи. Єдине, що потрібно зробити – це прийти і вакцинуватися, – сказала заступник голови КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко 22 жовтня заявив, що червону зону карантину в Києві можуть запровадити вже найближчим часом, і розповів, які обмеження можуть діяти в столиці в цей період.

Повний перелік обмежень в разі введення червоної зони в Києві дивіться в матеріалі.