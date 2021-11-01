Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Красная зона в Киеве: как в ТРЦ проверяют Covid-сертификаты у посетителей

Красная зона в Киеве: как в ТРЦ проверяют Covid-сертификаты у посетителей

С понедельника, 1 ноября, ряд областей Украины попали в красную карантинную зону. Охранники торговых центров проверяют у посетителей сертификаты вакцинации и Covid-тесты.

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве не стал исключением из правил. Работники торгово-развлекательного комплекса возле входа в ТРЦ проверяют Covid-документы у граждан.

Карантин в Киеве: как в ТРЦ проверяют сертификаты вакцинации у посетителей

Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Кристина Величанская. По ее словам, охранники должны впускать посетителей, получивших прививку двумя дозами.

Однако работники ей рассказали, что после полудня руководство ТРЦ разрешило принимать людей, которые вакцинировались против коронавируса одной дозой.

В то же время всех посетителей, у которых нет сертификатов вакцинации или Covid-тестов, вынуждены разворачивать на выход из ТРЦ.

Карантин в Украине

Правительство Украины намерено усилить проверки соблюдения карантинных ограничений в красных зонах. Речь идет о наличии Covid-сертификатов у посетителей торговых центров и заведений общественного питания.

По данным Национальной полиции, всего открыли 1 065 уголовных производств из-за поддельных документов о вакцинации. По делам фигурируют 80 медиков и 35 работников туристических агентств.

Читайте
Пробки, полупустое метро и проверки документов: Киев перешел в красную зону

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка