Карантин в Киеве: как в ТРЦ проверяют сертификаты вакцинации у посетителей

С понедельника, 1 ноября, ряд областей Украины попали в красную карантинную зону. Охранники торговых центров проверяют у посетителей сертификаты вакцинации и Covid-тесты.

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве не стал исключением из правил. Работники торгово-развлекательного комплекса возле входа в ТРЦ проверяют Covid-документы у граждан.

Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Кристина Величанская. По ее словам, охранники должны впускать посетителей, получивших прививку двумя дозами.

Однако работники ей рассказали, что после полудня руководство ТРЦ разрешило принимать людей, которые вакцинировались против коронавируса одной дозой.

В то же время всех посетителей, у которых нет сертификатов вакцинации или Covid-тестов, вынуждены разворачивать на выход из ТРЦ.

Карантин в Украине

Правительство Украины намерено усилить проверки соблюдения карантинных ограничений в красных зонах. Речь идет о наличии Covid-сертификатов у посетителей торговых центров и заведений общественного питания.

По данным Национальной полиции, всего открыли 1 065 уголовных производств из-за поддельных документов о вакцинации. По делам фигурируют 80 медиков и 35 работников туристических агентств.