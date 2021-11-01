Карантин у Києві: як у ТРЦ перевіряють сертифікати вакцинації у відвідувачів

З понеділка, 1 листопада, низка областей України потрапили до червоної карантинної зони. Охоронці торгових центрів перевіряють у відвідувачів сертифікати вакцинації та Covid-тести.

ТРЦ Ocean Plaza у Києві не став винятком з правил. Працівники торговельно-розважального комплексу біля входу до ТРЦ перевіряють Covid-документи у громадян.

Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Христина Величанська. За її словами, охоронці мають впускати відвідувачів, які отримали щеплення двома дозами.

Проте працівники їй розповіли, що після опівдня керівництво ТРЦ дозволило приймати людей, які вакцинувалися проти коронавірусу однією дозою.

Водночас всіх відвідувачів, які не мають сертифікатів вакцинації чи Covid-тестів, вимушені розвертати на вихід з ТРЦ.

Карантин в Україні

Уряд України має намір посилити перевірки за дотриманням карантинних обмежень у червоних зонах. Йдеться про наявність Covid-сертифікатів у відвідувачів торгових центрів та закладів громадського харчування.

За даними Національної поліції, загалом відкрили 1 065 кримінальних проваджень через підроблені документи про вакцинацію. У справах фігурують 80 медиків та 35 працівників туристичних агенцій.