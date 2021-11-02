В Украине официально начался отопительный сезон. Как пообещали в правительстве, к началу ноября 100% жилых домов в стране должны подключить к теплу.

Однако не всегда старт отопительного сезона означает теплые батареи в квартире.

Нередки случаи, когда отопление включили, однако в квартире холодно. В то же время владелец жилья вынужден платить за предоставленную услугу в полном объеме, несмотря на то, что тепла в своем доме не ощущает.

Чтобы выяснить, как действовать в таких случаях, Факты ICTV обратились за советами к адвокату, члену Ассоциации юристов Украины Екатерине Анищенко.

Отопление включили, но дома холодно: алгоритм действий

Как объяснила Екатерина Анищенко, существует четкая последовательность действий для потребителей в таких случаях:

1. Первый шаг – составить акт в произвольной форме о предоставлении некачественных услуг. В этом документе следует подробно описать суть проблемы (отсутствие тепла в квартире, несмотря на включенное отопление), поставить дату и подписи. Можно осуществить фото- и видеофиксацию температур во время измерений.

При составлении такого акта должны присутствовать минимум три человека: владелец жилья, соседи, в идеале – представитель ЖЭКа или ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) как правомочное лицо. Все присутствующие должны поставить подписи.

– Составляется Акт о предоставлении некачественных услуг в произвольной форме. В нем фиксируется, что такого-то числа в помещении по адресу такому-то зафиксирована такая-то температура воздуха. Этот акт составляется в присутствии хотя бы трех человек: владельца квартиры (фамилия, имя, отчество) и хотя бы еще двух соседей, либо представителя ЖЭКа или ОСМД. То есть еще трех человек, которые подтвердили бы ваши слова, — рассказала Екатерина Анищенко.

2. Второй шаг – направление официальных жалоб к компании-предоставителю услуг и Госпотребслужбе (Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей).

Эти жалобы должны содержать: просьбу провести проверку (замеры температуры воздуха в квартире и т.п.) и на ее основе – осуществить перерасчет оплаты за предоставленную услугу.

– На основании составленного акта в этот же день или на следующий следует написать одновременно две жалобы: одну в Госпотребслужбу в соответствующем регионе и вторую – на предоставителя услуг. Главное, чтобы в просительной части было: осуществить проверку изложенных в заявлении обстоятельств и провести перерасчет предоставления услуг за указанный период, — отметила Екатерина Анищенко.

На основании жалобы компания-поставщик услуг должна направить комиссию и провести проверку: выполнить замеры температуры воздуха в доме потребителя, составить соответствующий акт (с указанием даты, обстоятельств, температур и т.п.).

– По результату рассмотрения жалобы организация, предоставляющая услуги, должна среагировать и направить трех лиц для составления соответствующего акта, то есть подтверждения ваших слов. Такой акт составляется в присутствии потребителя услуг, главы или одного из членов ОСМД или в присутствии представителя ЖЭКа. Они делают фиксацию, что действительно в такой-то квартире холодно, температура там ниже нормы. Акт подписывается этими тремя людьми, которые присутствуют во время осмотра, – объяснила Екатерина Анищенко.

По словам адвоката, этот акт дает основания для перерасчета стоимости услуги отопления за конкретный месяц, в котором он был составлен.

То есть в идеале владельцу квартиры должны наладить отопление, а за период предоставления некачественной услуги провести перерасчет (в сторону уменьшения стоимости).

Однако проблема заключается в том, что на практике компания-поставщик услуг (компания-теплопоставщик) часто не спешит своевременно реагировать на обращение.

Для этого и нужно направить жалобу еще и в Госпотребслужбу. Этот орган имеет полномочия инициировать перед поставщиком услуг перерасчет за период отсутствия качественного отопления в квартире потребителя.

– Обязательно нужна жалоба в Госпотребслужбу. Это единственная служба, которая имеет право инициировать перед поставщиком услуг вопрос о перерасчете и поднятии всей бухгалтерии с целью провести перерасчет. Поскольку мы потребители, и на нас распространяется закон Украины о потребителях, – рассказала Анищенко.

Адвокат советует посылать жалобу не только на управление Госпродпотребслужбы в определенном регионе, но и на центральный офис в Киеве.

– Киев рассматривать жалобу не будет, но он будет контролировать эту ситуацию и спустит на местный уровень. И местному ничего не останется, как хоть что-то сделать, — подчеркнула Анищенко.

3. В случае, если реакции от компании-поставщика услуги нет, адвокат советует также обратиться с жалобой на горячую линию органов местной власти (если таковая есть в определенном регионе).

К примеру, в Киеве есть такая горячая линия, куда можно жаловаться на некачественные жилищно-коммунальные услуги. Есть и правительственная горячая линия 1545, куда также можно обратиться по вопросам ЖКУ.

4. Следует контролировать рассмотрение своего заявления в Госпродпотребслужбе.

– Как только вы узнали, что Госпотребслужба получила ваше заявление – звоните, узнавайте, на кого оно распределено и кто должен дать вам ответ. То есть контролируйте еще и этот орган, – отметила Екатерина Анищенко.

5. Сроки рассмотрения жалобы и повторение процедуры.

По словам адвоката, рассмотрение жалобы потребителя может длиться не неделю и не две, а где-то до месяца, прежде чем будет инициировано проведение перерасчета за услугу.

Перерасчет можно произвести только за один месяц – тот, в котором был составлен акт о предоставлении некачественной услуги по отоплению.

При этом если за месяц ситуация с отоплением и теплом в квартире не улучшилась – в следующем месяце всю процедуру нужно повторять заново. То есть: составлять акт, направлять жалобы к поставщику услуг и Госпродпотребслужбе, чтобы снова добиться перерасчета.

Как отметила Екатерина Анищенко, обычно средства, которые получает при перерасчете потребитель, небольшие (например, речь может идти о 30 – 50 грн, в зависимости от месяца). О том, чтобы потребитель вообще не платил за отопление – речь не идет.

Что предполагает законодательство?

Согласно закону Украины О защите прав потребителей, граждане имеют право на надлежащее качество продукции и обслуживания (ст. 4).

Согласно закону О жилищно-коммунальных услугах, потребитель имеет право:

• получать жилищно-коммунальные услуги своевременно и должного качества;

• на возмещение ущерба, причиненного вследствие ненадлежащего предоставления жилищно-коммунальных услуг;

• на устранение выявленных недостатков в предоставлении ЖКУ;

• на уменьшение размера платы за ЖКУ в случае их предоставления не в полном объеме или снижения их качества;

• на проверку количества и качества жилищно-коммунальных услуг;

• составлять и подписывать акты-претензии из-за нарушения порядка предоставления жилищно-коммунальных услуг (ст. 7).

А компания-поставщик коммунальной услуги должна обеспечивать ее надлежащее качество, а также своевременно рассматривать претензии и жалобы потребителей и проводить соответствующие перерасчеты (ст. 8).

Регулирует жилищно-коммунальную сферу и постановление Кабинета министров Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводом ( № 630). Согласно этому документу, потребитель имеет право на уменьшение размера платы за некачественную или предоставленную не в полном объеме услугу, а также на устранение недостатков при предоставлении услуги. (п. 29).

А в постановлении Кабмина №151 прописано, что потребитель имеет право на уменьшение размера платы за отопление в случае несоответствия фактической температуры в помещении нормативной.

Так, температура воздуха в жилом помещении (квартире) при условии его утепления не должна быть ниже 18°С (в угловых комнатах 20°C). Исключением может быть отклонение от нормы в течение 12 часов в сутки раз в месяц.

Если температура в квартире ниже этих показателей, сумма оплаты за централизованное отопление должна быть уменьшена на 5% за каждый градус отклонения от нормы.

Если температура в доме ниже +12°C (в угловых комнатах – +14°C), оплату за централизованное отопление вообще не должны взимать.

Перерасчет должны произвести в течение месяца, следующего за расчетным.