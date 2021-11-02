В Україні офіційно розпочався опалювальний сезон. Як пообіцяли в уряді, на початок листопада 100% житлових будинків у країні мають підключити до тепла.

Проте не завжди старт опалювального сезону означає теплі батареї в квартирі.

Непоодинокими є випадки, коли опалення увімкнули, проте в квартирі холодно. Водночас власник житла змушений сплачувати за надану послугу в повному обсязі, попри те, що тепла в своєму помешканні не відчуває.

Щоб з’ясувати, як діяти в таких випадках, Факти ICTV звернулися за порадами до адвоката, члена Асоціації правників України Катерини Аніщенко.

Опалення увімкнули, але вдома холодно: алгоритм дій

Як пояснила Катерина Аніщенко, існує чітка послідовність дій для споживачів у таких випадках:

1. Перший крок – скласти акт у довільній формі про надання неякісних послуг. У цьому документі слід детально описати суть проблеми (відсутність тепла в квартирі попри включене опалення), поставити дату і підписи. Можна здійснити фото- та відеофіксацію температур під час замірів.

При складанні такого акту мають бути присутні мінімум троє осіб: власник житла, сусіди, в ідеалі – представник ЖЕКу чи ОСББ (Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) як правомочна особа. Усі присутні і мають поставити підписи.

– Складається Акт про надання неякісних послуг у довільній формі. У ньому фіксується, що такого-то числа в приміщенні за адресою такою-то зафіксована така-то температура повітря. Цей акт складається в присутності хоча б трьох осіб: власника квартири (прізвище, ім’я, по-батькові) і хоча б ще двох сусідів, або представника ЖЕКу чи ОСББ. Тобто ще трьох осіб, які б підтвердили ваші слова, – розповіла Катерина Аніщенко.

2. Другий крок – спрямування офіційних скарг до компанії-надавача послуг та Держспоживслужби (Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів).

Ці скарги повинні містити: прохання провести перевірку (заміри температури повітря в квартирі тощо) та на її основі – здійснити перерахунок оплати за надану послугу.

– На підставі складеного акту цього ж дня або наступного слід написати одночасно дві скарги: одна до Держспоживслужби у відповідному регіоні й друга – на надавача послуг. Головне, щоб у прохальній частині було: здійснити перевірку викладених у заяві обставин і провести перерахунок надання послуг за вказаний період, – зазначила Катерина Аніщенко.

На підставі скарги компанія-надавач послуг повинна направити комісію та провести перевірку: виконати заміри температури повітря в помешканні споживача, скласти відповідний акт (із вказанням дати, обставин, температур тощо).

– За результатом розгляду скарги організація, яка надає послуги, повинна зреагувати і направити трьох осіб для складання відповідного акту, тобто підтвердження ваших слів. Такий акт складається в присутності споживача послуг, голови чи одного з членів ОСББ, або в присутності представника ЖЕКу. Вони роблять фіксацію, що дійсно в такій-то квартирі холодно, температура там нижча за норму. Акт підписується цими трьома людьми, які присутні під час огляду, – пояснила Катерина Аніщенко.

За словами адвоката, цей акт дає підстави для перерахунку вартості послуги опалення за конкретний місяць, у якому його було складено.

Тобто в ідеалі власнику квартири повинні налагодити опалення, а за період надання неякісної послуги – провести перерахунок (у бік зменшення вартості).

Проте проблема полягає в тому, що на практиці компанія-надавач послуг (компанія-теплопостачальник) часто не поспішає своєчасно реагувати на звернення.

Для цього і потрібно спрямувати скаргу ще й до Держспоживслужби. Цей орган має повноваження ініціювати перед надавачем послуг перерахунок за період відсутності якісного опалення в квартирі споживача.

– Обов’язково потрібна скарга до Держспоживслужби. Це єдина служба, яка має право ініціювати перед надавачем послуг питання щодо перерахунку і підняття всієї бухгалтерії з метою провести перерахунок. Оскільки ми споживачі, і на нас розповсюджується закон України про споживачів, – розповіла Аніщенко.

Адвокат радить надсилати скаргу не лише на управління Держпродспоживслужби в певному регіоні, а й на центральний офіс у Києві.

– Київ розглядати скаргу не буде, але він триматиме на контролі цю ситуацію і спустить на місцевий рівень. І місцевому нічого не залишиться, як хоч щось зробити, – наголосила Аніщенко.

3. У разі, якщо реакції від компанії-надавача послуг немає, адвокат радить також звернутися зі скаргою на гарячу лінію органів місцевої влади (якщо така є в певному регіоні).

Наприклад, у Києві є така гаряча лінія, куди можна скаржитись на неякісні житлово-комунальні послуги. Є й урядова гаряча лінія 1545, куди також можна звернутися з питань ЖКП.

4. Слід контролювати розгляд своєї заяви в Держпродспоживслужбі.

– Як тільки ви дізналися, що Держспоживслужба отримала вашу заяву – телефонуйте, дізнавайтеся, на кого вона розподілена і хто повинен надати вам відповідь. Тобто контролюйте ще й цей орган, – зазначила Катерина Аніщенко.

5. Терміни розгляду скарги та повторення процедури.

За словами адвоката, розгляд скарги споживача може тривати не тиждень і не два, а десь до місяця, перш ніж буде ініційовано проведення перерахунку за послугу.

Перерахунок можливо зробити лише за один місяць – той, у якому було складено акт про надання неякісної послуги з опалення.

При цьому, якщо за місяць ситуація з опаленням і теплом у квартирі не покращилася – наступного місяця всю процедуру потрібно повторювати заново. Тобто: складати акт, направляти скарги до надавача послуг та Держпродспоживслужби, аби знову добитися перерахунку.

Як наголосила Катерина Аніщенко, зазвичай, кошти, які отримує при перерахунку споживач, невеликі (наприклад, може йтися про 30 – 50 грн, залежно від місяця). Про те, щоб споживач загалом не платив за опалення – не йдеться.

Що передбачає законодавство?

Згідно із законом України Про захист прав споживачів, громадяни мають право на належну якість продукції та обслуговування (ст. 4).

Згідно із законом Про житлово-комунальні послуги, споживач має право:

• отримувати житлово-комунальні послуги своєчасно та належної якості;

• на відшкодування збитків, завданих унаслідок неналежного надання житлово-комунальних послуг;

• на усунення виявлених недоліків у наданні ЖКП;

• на зменшення розміру плати за ЖКП у разі їх надання не в повному обсязі або зниження їхньої якості;

• на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг;

• складати та підписувати акти-претензії через порушення порядку надання житлово-комунальних послуг (ст. 7).

А компанія-надавач комунальної послуги повинна забезпечувати її належну якість, а також вчасно розглядати претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки (ст. 8).

Регулює житлово-комунальну сферу і постанова Кабінету міністрів Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення ( № 630). Згідно із цим документом, споживач має право на зменшення розміру плати за неякісну або надану не в повному обсязі послугу, а також на усунення недоліків при наданні послуги. (п. 29).

А в постанові Кабміну № 151 прописано, що споживач має право на зменшення розміру плати за опалення в разі невідповідності фактичної температури в помешканні нормативній.

Так, температура повітря в житловому приміщенні (квартирі) за умови її утеплення не повинна бути нижчою за 18°С (у наріжних кімнатах 20°C). Винятком може бути відхилення від норми протягом 12 годин на добу раз на місяць.

Якщо температура в квартирі нижча за ці показники, суму оплати за централізоване опалення повинні зменшити на 5% за кожний градус відхилення від норми.

Якщо температура в помешканні нижча за +12°C (у наріжних кімнатах – +14°C), оплату за централізоване опалення загалом не повинні стягувати.

Перерахунок повинні здійснити протягом місяця, що настає за розрахунковим.