Как экономить на отоплении квартиры или дома — 4 решения, которые работают

С приходом зимы в Украине наиболее весомой статьей коммунальных расходов становится отопление. Ежегодно стоимость услуг растет, поэтому у граждан постоянно возникает желание сэкономить.

Чтобы экономить на отоплении, стоит делать изменения в помещении, а также соблюдать определенные правила. В частности, помогут утепление и новейшие котлы.

Конечно, придется один раз вложиться в энергосберегающие технологии, но дальше счета за отопление будут не такими страшными.

Факты ICTV выяснили вместе с экспертом, как все-таки можно сэкономить на отоплении и какие технологии могут пригодиться.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин выделил четыре основных направления экономии отопления: энергосбережение, счетчики, замена котлов и субсидия (по возможности).

Теплоизоляция помещения

Эксперт уверяет, что в первую очередь нужно заняться энергосбережением (менять окна, двери и утеплять стены, пол и т.д.).

В то же время Пендзин отмечает, что все эти вещи должны быть системными.

— Если мы говорим об экономии энергоносителя — это вопрос не на один день. Например, вопрос связан с приведением в соответствие ваших окон — вы должны посмотреть, настолько они пропускают тепло. Если это старые окна, то их нужно заклеить и утеплить. Есть вещи, которые просто необходимо делать, если вы хотите сэкономить, — объяснил эксперт.

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Установка счетчика тепловой энергии

По словам Пендзина, второе и важнейшее направление — учеты энергоносителей.

— Чтобы сэкономить, нужно поставить счетчик. У вас должен стоять счетчик перед входом в квартиру. Если это невозможно, следует поинтересоваться, нельзя ли поставить придомовой счетчик. Таким образом вы сэкономите средства, — отметил эксперт.

Как объяснил Пендзин, снабженческая организация в любом случае будет списывать без счетчика на жителей квартиры все их затраты, связанные с транспортировкой тепла. Но если поставить индивидуальный счетчик, то платить придется только за то отопление, которое входит в ваше помещение.

Получение субсидии

Эксперт отметил субсидии, которые также могут помочь сэкономить на отоплении.

— Стоит посмотреть, кто в доме платит за энергоносители. Ведь есть такие вопросы как субсидии. И можно экономить на энергоносителях, получая субсидию. Однако если у вас большая сумма задолженности, субсидию просто не дадут, — объяснил Пендзин.

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Замена старых котлов

Также эксперт отметил, если в доме стоит старый газовый котел, нужно его заменить новым и современным, который поможет значительно сэкономить.

— Нужно обновить котлы, на это даются льготные программы и дешевые кредиты. Это делает поставщик, который заинтересован в этом вопросе, — добавил Пендзин.

Наиболее энергосберегающий вариант на сегодня — конденсационный газовый котел, который может экономить до 10% и полноценно поставлять тепло в квартиру.

Также есть электрический котел, он компактный, легко устанавливается, не выделяет вредных продуктов горения, автоматизированный и достаточно мощный. Однако не во всех домах проводка сможет выдержать нагрузку этого прибора.

Кроме того, другие эксперты рекомендуют плотно закрывать ночью шторы и жалюзи. Ведь это снижает скорость потери тепла и защищает от холода.

Также отмечают, что температура воздуха не должна быть одинакова во всех комнатах. Рекомендуемые температуры: +20…+22 в гостиной и рабочем кабинете, +18 на кухне и в спальне и +15 в коридоре.

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