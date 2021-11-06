В Украине многие люди отказываются вакцинироваться против коронавируса и покупают себе поддельные сертификаты об иммунизации. Только в Киеве работают 40 мониторинговых групп, проверяющих Covid-документы.

Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, у жителей Киева проверяют наличие сертификатов вакцинации или негативного Covid-теста, из которых примерно 10% соответствующих документов — фальшивые.

Рубан убежден, что в целом проблема заключается в антивакцинальной кампании, во время которой политики или другие публичные лица заявляют, что Covid-иммунизация якобы “может представлять угрозу жизни”.

Поддельные сертификаты в аэропорту Борисполь

На территории аэропорта Борисполь мониторинговые группы проверяют сертификаты вакцинации у граждан. Ежедневно правоохранители обнаруживают по меньшей мере 10 поддельных Covid-документов.

В частности, за 4 ноября в аэропорту у 17 человек обнаружили фальшивые сертификаты вакцинации. По этим фактам полиция открыла уголовные производства. Гражданам может грозить штраф или арест за использование заведомо поддельного документа.