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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Озвучено відсоток підроблених Covid-сертифікатів у Києві

Озвучено відсоток підроблених Covid-сертифікатів у Києві

В Україні багато людей відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу та купують собі підроблені сертифікати про імунізацію. Лише у Києві працюють 40 моніторингових груп, які перевіряють Covid-документи.

Про це розповів в ефірі одного з українських телеканалів керівник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, у мешканців Києві перевіряють наявність сертифікатів вакцинації або негативного Covid-тесту, з яких приблизно 10% відповідних документів – фальшиві.

Рубан переконаний, що загалом проблема полягає в антивакцинальній кампанії, під час якої політики чи інші публічні особи заявляють, що Covid-імунізація начебто “може становити загрозу для життя”.

Підроблені сертифікати в аеропорту Бориспіль

На території аеропорту Бориспіль моніторингові групи перевіряють сертифікати вакцинації у громадян. Щодня правоохоронці виявляють щонайменше 10 підроблених Covid-документів.

Зокрема, за 4 листопада в аеропорту у 17 людей виявили фальшиві сертифікати вакцинації. За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження. Громадянам може загрожувати штраф або арешт за використання свідомо підробленого документа.

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Фото: Нацполіція

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