Ночной тариф на электроэнергию для населения действует в Украине с 2015 года. Согласно ему, потребление электроэнергии делится на две или три зоны, в зависимости от времени суток.

Ночью стоимость потребленной электроэнергии значительно снижается, что позволяет сэкономить.

Кому подойдет ночной тариф на электроэнергию, как его подключить и сколько можно сэкономить, читайте в материале.

Ночной тариф на электроэнергию: принцип действия

Чтобы перейти на ночной тариф, пользователям необходимо установить многозонный счетчик, который будет считать электроэнергию по двум или трем зонам.

Двухзонный тариф предусматривает разделение на две зоны — дневную (с 7.00 до 23.00) и ночную (с 23.00 до 7.00). В дневное время счетчик считает электроэнергию по обычному тарифу, а ночью стоимость потребленной энергии считается с коэффициентом 0,5, то есть это вдвое меньше.

По трехзонному тарифу счетчик, соответственно, считает электроэнергию по трем зонам:

когда действует полный тариф – 07.00-8.00, 11.00-20.00, 22.00-23.00;

когда действует самый высокий тариф с коэффициентом 1,5 — 8.00-11.00, 20.00-22.00;

когда действует самый низкий тариф с коэффициентом 0,4 – с 23.00 до 7.00.

Как подключить ночной тариф на электроэнергию

Установить многозонный счетчик самостоятельно невозможно. Поэтому для подключения тарифа нужно обратиться в соответствующие учреждения. Как действовать:

1. Подать заявление в облэнерго или в структурное подразделение по месту жительства с заявлением на установку многозонного счетчика. Для этого необходим паспорт, ИНН и договор о пользовании электроэнергией.

2. Получить договор о предоставлении услуги и счет.

3. Оплатить услугу установки прибора.

4. Купить многозонный счетчик – сделать это лучше в специализированных магазинах.

5. Отнести прибор для параметризации (программирования) в РЭС или облэнерго. Через несколько дней получить соответствующий акт.

6. Замена счетчика. Эту процедуру выполняет сотрудник РЭС в течение 14 дней с момента оплаты.

Цена многозонного счетчика в среднем стартует от 1 до 5 тыс. грн.

Кому подойдет ночной тариф

Ночной тариф выгоден для граждан, которые отапливают дома электричеством или часто используют электроприборы. Особенно если речь о технике, не требующей вмешательства человека, или о домах с системой теплых полов.

На ночь можно включать стиральные машины, бойлеры, мультиварки, хлебопечки, кондиционеры, обогреватели и так далее.

Ночной тариф на электроэнергию: сколько можно сэкономить

Рассчитаем на примере конкретной ситуации, сколько в месяц можно сэкономить по ночному тарифу.

Предположим, вы потребили за месяц 300 кВт электроэнергии. Цена электроэнергии в Украине составляет 1,68 грн за кВт/ч (если вы потребите до 250 кВт/ч – 1,44 грн)

300 х 1,68 = 504 грн – это сумма, которую вы бы оплатили по стандартному тарифу

Теперь рассчитаем стоимость электроэнергии по условиям двухзонного тарифа. Предположим, что из 300 кВт вы потребили 180 кВт в дневное время, а 120 кВт – в ночное.

180 х 1,68 = 297 грн – стоимость электроэнергии за дневное время

Потребление за ночное время считаем с коэффициентом 0,5, так что умножаем не на 1,68, а на 0,84.

120 х 0,84 = 100,8 грн – стоимость электроэнергии за ночное время

297 + 100,8 = 397,8 грн – стоимость электроэнергии за месяц после перехода на двухзонный тариф

А теперь рассчитаем, сколько удалось сэкономить. Вычтем из стоимости электроэнергии, рассчитанной по обычному тарифу, стоимость электроэнергии по ночному тарифу.

504 – 397,8 = 106,2 грн – сумма, которую удалось сэкономить на месяц

Следовательно, более 100 грн можно сэкономить по ночному тарифу в месяц. Эта сумма может быть больше, если вы часто используете электроприборы ночью, и меньше, если наоборот.