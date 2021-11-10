Кабинет министров не разрабатывает планы относительно веерных отключений электроэнергии в Украине, несмотря на сложную ситуацию в энергетике.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

– Относительно ситуации с электроэнергией еще раз подчеркну, что правительство не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям, — заявил он.

При этом Шмыгаль признал, что ситуация в энергетической сфере непростая.

– В первую очередь это касается запасов угля для работы тепловой генерации. Еще несколько месяцев тому назад мы активизировали работу и по дополнительным импортным контрактам, и по увеличению собственной добычи угля, — добавил глава правительства.

Шмыгаль также заверил, что объемов газа в хранилищах Украины достаточно, а в случае необходимости НАК Нафтогаз Украины имеет возможность обеспечить дополнительный импорт. Также у Украины есть собственная добыча газа.

В октябре из-за нехватки топлива в Украине простаивали 20 энергоблоков теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. На их складах угля было существенно меньше, чем предполагал утвержденный Министерством энергетики план.

В то же время премьер Денис Шмыгаль уверял, что в Украине не планируется отключение газа и электроэнергии во время этого отопительного сезона.