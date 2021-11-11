Нічний тариф на електроенергію для населення діє в Україні з 2015 року. Відповідно до нього, споживання електроенергії ділиться на дві або три зони, залежно від часу доби.

Уночі вартість спожитої електроенергії значно знижується, і це дозволяє зекономити.

Кому підійде нічний тариф на електроенергію, як його підключити та скільки можна зекономити, читайте у матеріалі.

Нічний тариф на електроенергію: принцип дії

Щоб перейти на нічний тариф, користувачам необхідно встановити багатозонний лічильник, який рахуватиме електроенергію за двома або трьома зонами.

Двозонний тариф передбачає поділ на дві зони – денну (з 7.00 до 23.00) та нічну (з 23.00 до 7.00). У денний час лічильник рахує електроенергію за звичайним тарифом, а вночі вартість спожитої енергії рахується з коефіцієнтом 0,5, тобто це удвічі менше.

За умови тризонного тарифу лічильник, відповідно, рахує електроенергію за трьома зонами:

коли діє повний тариф – 07.00-8.00, 11.00-20.00, 22.00-23.00;

коли діє найвищий тариф з коефіцієнтом 1,5 – 8.00-11.00, 20.00-22.00;

коли діє найнижчий тариф з коефіцієнтом 0,4 – з 23.00 до 7.00.

Як підключити нічний тариф на електроенергію

Встановити багатозонний лічильник самостійно неможливо. Тож для підключення тарифу потрібно звернутися до відповідних установ. Як діяти:

1. Подати заяву в обленерго або до структурного підрозділу за місцем проживання з заявою на встановлення багатозонного лічильника. Для цього потрібен паспорт, ІПН та договір про користування електроенергією.

2. Отримати договір про надання послуги та рахунок.

3. Сплатити послугу зі встановлення приладу.

4. Придбати багатозонний лічильник – зробити це краще у спеціалізованих магазинах.

5. Віднести прилад для параметризації (програмування) в РЕМ або обленерго. За кілька днів отримати відповідний акт.

6. Заміна лічильника. Цю процедуру виконує співробітник РЕМ протягом 14 днів з моменту здійснення оплати.

Ціна багатозонного лічильника в середньому стартує від 1 до 5 тис. грн.

Кому підійде нічний тариф

Нічний тариф вигідний для громадян, які опалюють оселі електрикою або часто використовують електроприлади. Особливо йдеться про техніку, яка не потребує втручання людини, або про будинки з системою теплої підлоги.

На ніч ви можете вмикати пральні машини, бойлери, мультиварки, хлібопічки, кондиціонери, обігрівачі тощо.

Нічний тариф на електроенергію: скільки можна зекономити

Розрахуємо на прикладі конкретної ситуації, скільки на місяць можна заощадити з нічним тарифом.

Припустимо, ви спожили за місяць 300 кВт електроенергії. Ціна електроенергії в Україні становить 1,68 грн за кВт/год (якщо ви споживете до 250 кВт/год – 1,44 грн).

300 х 1,68 = 504 грн – це сума, яку б ви сплатили за стандартним тарифом

Тепер розрахуємо вартість електроенергії за умовами двозонного тарифу. Припустимо, що з 300 кВт ви спожили 180 кВт у денний час, а 120 кВт – у нічний.

180 х 1,68 = 297 грн – вартість електроенергії за денний час

Споживання за нічний час рахуємо з коефіцієнтом 0,5, отже, множимо не на 1,68, а на 0,84.

120 х 0,84 = 100,8 грн – вартість електроенергії за нічний час

297 + 100,8 = 397,8 грн – вартість електроенергії за місяць після переходу на двозонний тариф

А тепер розрахуємо, скільки вдалося зекономити. Віднімемо від вартості електроенергії, розрахованої за звичайним тарифом, вартість електроенергії за нічним тарифом.

504 – 397,8 = 106,2 грн – сума, яку вдалося зекономити на місяць

Отже, понад 100 грн можна заощадити з нічним тарифом у місяць. Ця сума може бути більшою, якщо ви часто використовуєте електроприлади вночі, і меншою, якщо навпаки.