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Подделка Covid-документов медиками: открыто 85 производств

Юля Захарченко редактор ленты
Подделка Covid-документов медиками: открыто 85 производств

К 85 правонарушениям, связанным с подделкой Covid-документов, причастны медицинские работники. Их планируют в дальнейшем отстранять и увольнять с должностей.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич на брифинге. По ее словам, таких работников отстраняют или увольняют с работы.

— Минздрав бескомпромиссный — мы готовы и дальше применять такие санкции. Своими безответственными действиями такие люди не только подрывают доверие к системе, но и подвергают опасности остальных граждан, которые могут заболеть Covid-19, — сказала она.

Заместитель министра отметила, что в течение последней недели прокуратура открыла 118 уголовных производств за создание фальшивых Covid-документов. Следователи направили в суд 20 обвинительных актов.

С начала года полиция открыла более 1,2 тыс. производств за подделку сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов на коронавирус.

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Источник: Укринформ

Фото: Pexels

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