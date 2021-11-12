К 85 правонарушениям, связанным с подделкой Covid-документов, причастны медицинские работники. Их планируют в дальнейшем отстранять и увольнять с должностей.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич на брифинге. По ее словам, таких работников отстраняют или увольняют с работы.

— Минздрав бескомпромиссный — мы готовы и дальше применять такие санкции. Своими безответственными действиями такие люди не только подрывают доверие к системе, но и подвергают опасности остальных граждан, которые могут заболеть Covid-19, — сказала она.

Заместитель министра отметила, что в течение последней недели прокуратура открыла 118 уголовных производств за создание фальшивых Covid-документов. Следователи направили в суд 20 обвинительных актов.

С начала года полиция открыла более 1,2 тыс. производств за подделку сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов на коронавирус.