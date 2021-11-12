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Підроблення Covid-документів медиками: відкрито 85 проваджень

Юля Захарченко редакторка стрічки
Підроблення Covid-документів медиками: відкрито 85 проваджень

До 85 правопорушень, пов’язаних з підробленням Covid-документів, причетні медичні працівники. Їх планують надалі відсторонювати та звільняти з посад.

Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич на брифінгу. За її словами, таких працівників відстороняють або звільняють з роботи.

– МОЗ безкомпромісне – ми готові й надалі застосовувати такі санкції. Своїми безвідповідальними діями такі люди не лише підривають довіру до системи, а й наражають на небезпеку інших громадян, які можуть захворіти на Covid-19, – сказала вона.

Заступниця міністра зазначила, що протягом останнього тижня прокуратура відкрила 118 кримінальних проваджень за створення фальшивих Covid-документів. Слідчі скерували до суду 20 обвинувальних актів.

З початку року поліція відкрила понад 1,2 тис. проваджень за підроблення сертифікатів вакцинації або ПЛР-тестів на коронавірус.

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Джерело: Укрінформ

Фото: Pexels

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