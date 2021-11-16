В Киеве со следующего года существенно увеличится стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте. Одна поездка будет стоить до 20 грн.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Там объясняют такое решение значительным ростом экономически обоснованного тарифа на проезд, необходимостью обеспечить стабильную работу транспорта и безопасность перевозки пассажиров.

Так, одна поездка в коммунальном транспорте столицы (трамвае, троллейбусе, автобусе, метрополитене) будет стоить:

• 20 грн – при покупке разового билета;

• 12 грн – при использовании при оплате проезда электронной Карточки киевлянина (при отсутствии льгот);

• от 15 до 20 грн – для тех, кто покупает поездки, пополняя электронный билет (15 грн при покупке 50 поездок, а 20 грн – при покупке 1-9 поездок;

• от 14,20 грн – обойдется одна поездка по проездному билету (в зависимости от типа проездного).

У пассажиров останется возможность купить месячный проездной билет со скидками. В обращении также оставляют проездные билеты, которые используются с момента их активации (рассчитаны на 24, 48 и 72 часа).

– После повышения тарифа стоимость проезда для владельцев Карточки киевлянина (не имеющих права на бесплатный проезд) составит 12 грн независимо от количества поездок. Пассажиры, пользующиеся месячными проездными билетами, будут платить за проезд от 14,20 до 14,50 грн в зависимости от вида проездного. А пассажиры, которые пополняют электронный билет, в зависимости от количества приобретенных поездок будут платить от 15 до 20 грн, – объяснил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В Киевской госадминистрации пообещали сохранить льготы для всех социально уязвимых категорий граждан. Так, сейчас жители столицы имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и в течение некоторого времени пользоваться общественным транспортом по старым ценам.

Киевские власти запускают общественные обсуждения по вопросу повышения тарифов на проезд (они продлятся 15 дней).

Ввести новые тарифы в общественном транспорте Киева планируют с 1 января 2022 года.

Следует отметить, что сейчас стоимость одной поездки в общественном транспорте столицы составляет 8 грн. Как уточнили в КГГА, в последний раз повышение тарифов на проезд произошло в 2018 году.

Согласно расчетам КП Киевпасстранс, экономически обоснованный тариф в наземном общественном транспорте столицы сейчас составляет 22,30 грн. А по расчетам Киевского метрополитена, обоснованный тариф на проезд в метро составляет 22 грн. В то же время столичные власти решили не повышать тарифы до таких уровней.

Еще в мае этого года мэр Киева Виталий Кличко уверял, что проезд в общественном транспорте столицы не подорожает до 20-25 грн. В то же время он подчеркивал, что у столицы есть проблемы с финансированием этой отрасли, которая является дотационной.