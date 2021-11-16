У Києві з наступного року суттєво зросте вартість проїзду в комунальному громадському транспорті. Одна поїздка коштуватиме до 20 грн.

Про це поінформували в Київській міській державній адміністрації. Там пояснюють таке рішення значним зростанням економічно обґрунтованого тарифу на проїзд, необхідністю забезпечити стабільну роботу транспорту та безпеку перевезення пасажирів.

Так, одна поїздка у комунальному транспорті столиці (трамваї, тролейбусі, автобусі, метрополітені) коштуватиме:

• 20 грн – у разі придбання разового квитка;

• 12 грн – у разі використання при оплаті проїзду електронної Картки киянина (за відсутності пільг);

• від 15 до 20 грн – для тих, хто купує поїздки, поповнюючи електронний квиток (15 грн при купівлі 50 поїздок, а 20 грн – за умови купівлі 1-9 поїздок;

• від 14,20 грн – коштуватиме одна поїздка за проїзним квитком (залежно від типу проїзного).

У пасажирів залишиться можливість придбати місячний проїзний квиток зі знижками. В обігу залишають також проїзні квитки, які використовуються з моменту їх активації (розраховані на 24, 48 та 72 години).

– Після підвищення тарифу вартість проїзду для власників Картки киянина (які не мають права на безкоштовний проїзд) становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок. Пасажири, які користуються місячними проїзними квитками, сплачуватимуть за проїзд від 14,20 грн до 14,50 грн залежно від виду проїзного. А пасажири, які поповнюють електронний квиток, залежно від кількості придбаних поїздок, сплачуватимуть від 15 до 20 грн, – пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У Київській держадміністрації пообіцяли зберегти пільги для всіх соціально-вразливих категорій громадян. Так, зараз жителі столиці мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн та протягом деякого часу користуватися громадським транспортом за старими цінами.

Київська влада запускає громадські обговорення щодо підвищення тарифів на проїзд (вони триватимуть 15 днів).

Запровадити нові тарифи в громадському транспорті Києва планують з 1 січня 2022 року.

Варто зазначити, що зараз вартість однієї поїздки в громадському транспорті столиці становить 8 грн. Як уточнили в КМДА, востаннє підвищення тарифів на проїзд відбулося в 2018 році.

Згідно з розрахунками КП Київпастранс, економічно обґрунтований тариф у наземному громадському транспорті столиці зараз становить 22,30 грн. А за розрахунками Київського метрополітену, обґрунтований тариф на проїзд у метро становить 22 грн. Водночас столична влада вирішила не підвищувати тарифи до таких рівнів.

Ще в травні цього року мер Києва Віталій Кличко запевняв, що проїзд у громадському транспорті столиці не подорожчає до 20-25 грн. Водночас він наголошував, що столиця має проблеми із фінансуванням цієї галузі, яка є дотаційною.