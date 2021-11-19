В детском атласе от National Geographic Украину показали без Крыма

В детском атласе от National Geographic заметили, что временно оккупированный украинский Крым обозначен территорией РФ. На опубликованных снимках атласа остров обозначен таким же цветом, что и страна-оккупант.

Об этом на странице в Facebook сообщил общественный деятель и бывший народный депутат Остап Еднак.

По его словам, он приобрел атлас издательства National Geographic, в котором заметил, как он написал: Очень странное изображение Крыма в цвете территории России. Стыд и позор.

Еднак пометил в посте страницы посольства Украины в США, Крымской платформы, а также главу МИД Дмитрия Кулебу и посла Украины в США Оксану Маркарову.

Центральный офис издательства National Geographic находится в американском Вашингтоне.

Недавно в приложении Apple Music for Artist заметили, что контуры Украины изображены без Крыма, а полуостров – как часть РФ. Позже в приложении сообщили, что исправили карты с неправильным обозначением Крымского полуострова.

В октябре ученики севастопольской “Малой академии наук” получили ответное письмо от имени королевы Великобритании Елизаветы II. На конверте из королевской канцелярии рядом с печатью указан адрес заведения, город Севастополь, а страной была указана РФ.

Письмо от имени королевы писала ее фрейлина Филиппа де Пасс. Кто именно согласовывал адрес письма, неизвестно.

Источник: Ostap Yednak

Фото: Ostap Yednak