У дитячому атласі від National Geographic Україну показали без Криму

У дитячому атласі від National Geographic помітили, що тимчасово окупований український Крим позначили територією РФ. На опублікованих знімках атласу півострів позначений таким же кольором, що й країна-окупант.

Про це на сторінці у Facebook повідомив громадський діяч та колишній народний депутат Остап Єднак.

За його словами він придбав атлас видавництва National Geographic, в якому помітив, як він написав: Дуже дивне зображення Криму в кольорі території Росії. Сором та ганьба.

Єднак позначив у дописі сторінки посольства України у США, Кримської платформи, а також очільника МЗС Дмитра Кулебу та посла України у США Оксану Маркарову.

Центральний офіс видавництва National Geographic розташований в американському Вашингтоні.

Нещодавно у застосунку Apple Music for Artist помітили, що контури України зображені без Криму, а півострів – як частина РФ. Пізніше у застосунку повідомили, що виправили карти з неправильним позначенням Кримського півострова.

У жовтні учні севастопольської “Малої академії наук” отримали листа у відповідь від імені королеви Великої Британії Єлизавети II. На конверті з королівської канцелярії поруч із печаткою була вказана адреса закладу, місто Севастополь, а країною була зазначена РФ.

Листа від імені королеви писала її фрейліна Філіпа де Пасс. Хто саме узгоджував адресу листа, невідомо.

Джерело: Ostap Yednak

Фото: Ostap Yednak