На Винниччине разоблачена схема продажи поддельных сертификатов о вакцинации

Полиция разоблачила в Винницкой области группировку, которая продавала поддельные сертификаты вакцинации против коронавируса.

В состав группы мошенников входили сотрудники двух медицинских учреждений, а также работники турагентств и их сообщники.

Правоохранительные органы следили за преступной деятельностью преступников в течение нескольких месяцев.

Мошенники размещали в мессенджерах объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, которые стоили 250 евро.

В ходе обысков по месту работы и проживания фигурантов дела были изъяты вещественные доказательства.

По данным полиции, по факту преступления проводится досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается на компьютерах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК Украины.

Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от трех до шести лет с лишением права заниматься определенным видом деятельности до трех лет.