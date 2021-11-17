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Факты / Украина / Общество

Украина проводит переговоры с семью странами о признании Covid-сертификатов в Дії

Юля Захарченко редактор ленты
Дмитрий Кулеба

Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с семью странами о признании сертификатов вакцинации против коронавируса в мобильном приложении Дія.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, речь идет о странах вне Европы.

Министр отметил, что украинские цифровые Covid-сертификаты уже признают во всех странах Европейского Союза, в нескольких – в Латинской Америке, а также в Молдове.

МИД ведет переговоры с семью странами, популярными для отдыха среди граждан Украины.

Кулеба прокомментировал возможность путешествий в странах-членах ЕС после изъятия Украины из рекомендованного списка безопасных для путешествий государств из-за заболеваемости коронавирусом.

По словам министра, 15 стран Евросоюза изменили правила въезда, однако оставили возможность путешествий для Covid-иммунизированных украинцев. Другие 12 государств-членов ЕС не изменяли условия путешествий, то есть правила остались такими же, как до исключения Украины из так называемого зеленого списка.

В августе 2021 года Евросоюз официально признал украинские сертификаты вакцинации против коронавируса в мобильном приложении Дія.

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Фото: Правительственный портал

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