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На Вінниччині викрито схему продажу підроблених сертифікатів про вакцинацію

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
МВС

Поліція викрила у Вінницькій області угруповання, що продавало підроблені сертифікати вакцинації проти коронавірусу.

До складу групи шахраїв входили співробітники двох медичних закладів, а також працівники турагентств та їхні спільники.

Правоохоронні органи стежили за злочинною діяльністю злочинців упродовж кількох місяців.

Шахраї розміщували у месенджерах оголошення про продаж підроблених сертифікатів вакцинації, які коштували 250 євро.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів справи було вилучено речові докази.

За даними поліції, за фактом злочину проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється на комп’ютерах, вчинені особою, яка має право на доступ до неї) КК України.

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Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права займатися певним видом діяльності на термін до трьох років.

На Вінниччині викрито схему продажу підроблених сертифікатів про вакцинацію / 3 фотографии

Джерело: МВС

Фото: МВС

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