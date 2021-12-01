Возле Верховной Рады ФЛП проводят акцию протеста

В среду, 1 декабря, предприниматели вышли на акцию протеста под здание Верховной Рады.

Митинг в центре украинской столицы ФЛП проводят второй день подряд.

Участники акции протеста потребовали увеличить помощь малому бизнесу и полностью отменить фискализацию.

В связи с проведением мероприятия возле Верховной Рады были усилены меры безопасности.

В центр Киева стянули полицию, кинологов, взрывотехников и Нацгвардию. По данным МВД, также ограничено движение транспорта.

Напомним, с 1 декабря в Украине повысили размер единого социального взноса, привязанного к зарплате.

Это произошло на фоне увеличения минимальной заработной платы для предпринимателей, которые проходят по системе упрощенного налогообложения.

Минимальный налог увеличен на 22% – до 1430 грн, а максимальный – до 21450 грн.