С 1 января 2021 года средняя зарплата врачей в Украине составит 24 тыс. гривен.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде.

– Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое. С 1 января она составит минимум 20 тыс. грн. Средняя зарплата врача в Украине составит 24 тыс. грн. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу, и не только тогда, когда нам это нужно, – подчеркнул президент.

Зеленский уточнил, что по сравнению с 2019 годом бюджет на медицину вырос вдвое. Впервые в истории независимости Украины был укомплектован автопарк скорой помощи.

Были отремонтированы 600 сельских амбулаторий и более 200 приемных отделений.

А в следующем году стартует новая программа по реконструкции 48 областных многопрофильных клинических больниц.