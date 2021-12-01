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Факти / Україна / Суспільство

Біля Верховної Ради ФОПи проводять акцію протесту

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Патрульна поліція

У середу, 1 грудня, підприємці вийшли на акцію протесту під будівлю Верховної Ради.

Мітинг у центрі української столиці ФОПи проводять другий день поспіль.

Учасники акції протесту вимагали збільшити допомогу малому бізнесу та повністю скасувати фіскалізацію.

У зв’язку із проведенням заходу біля Верховної Ради було посилено заходи безпеки.

До центру Києва стягнули поліцію, кінологів, вибухотехніків та Нацгвардію. За даними МВС, також обмежено рух транспорту.

Нагадаємо, із 1 грудня в Україні підвищили розмір єдиного соціального внеску, прив’язаного до зарплати.

Це сталося на тлі збільшення мінімальної заробітної плати для підприємців, які відбуваються за системою спрощеного оподаткування.

Мінімальний податок збільшено на 22% – до 1430 грн, а максимальний – до 21450 грн.

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Фото: УНІАН

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