Президент України Володимир Зеленський планує сьогодні внести до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство.

Про це глава держави поінформував під час сьогоднішнього звернення до ВР.

За його словами, в усьому світі зараз – 65 млн українців. Зеленський наголосив, що для тих українців, які проживають у країнах Євросоюзу, США, Канаді питання множинного громадянства є важливим.

– Важливою складовою нашої міжнародної політики є підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту, – зазначив Зеленський.

Він додав, що це дозволить українцям, які мешкають в інших державах, відчути себе не діаспорою, а громадянами України.

– Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства, рівними українцями, – переконаний Зеленський.