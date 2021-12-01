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Факти / Україна / Суспільство

Нас 65 млн: Зеленський ініціює законопроект про множинне громадянство

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує сьогодні внести до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство.

Про це глава держави поінформував під час сьогоднішнього звернення до ВР.

За його словами, в усьому світі зараз – 65 млн українців. Зеленський наголосив, що для тих українців, які проживають у країнах Євросоюзу, США, Канаді питання множинного громадянства є важливим.

– Важливою складовою нашої міжнародної політики є підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту, – зазначив Зеленський.

Він додав, що це дозволить українцям, які мешкають в інших державах, відчути себе не діаспорою, а громадянами України.

– Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства, рівними українцями, – переконаний Зеленський.

Фото: Офіс президента

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