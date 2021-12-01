По состоянию на ноябрь субсидию на оплату коммунальных услуг в Украине получают 2,6 млн. домохозяйств. Процесс оформления субсидий продолжается.
В ноябре правила предоставления субсидий в Украине изменились и сейчас узнать, положена ли вам субсидия можно в онлайне.
Чтобы узнать статус субсидии необходимо зайти на сайт Информационно-вычислительного центра Министерства социальной политики Украины.
Там необходимо указать личные данные, после чего информация о назначении субсидии появится на экране. Как узнать, положена ли вам субсидия, смотрите инструкции.
Как узнать, положена ли вам субсидия
- Зайдите на сайт ИВЦ Минсоцполитики.
- Выберите область, где вы проживаете, населенный пункт, улицу, номер дома или квартиры.
- Получите информацию о назначении субсидии для оплаты коммунальных услуг на экране.
В реестре содержатся данные о состоянии субсидии, номер заявления, размер начисленной субсидии за год или месяц, населенный пункт и период получения выплат.
Получить субсидию на оплату коммунальных услуг могут семьи, у которых сумма оплаты за коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.
Для оформления помощи от государства требуются такие данные: количество людей, прописанных в квартире или доме, их общий доход и размер коммунальных платежей за месяц.
С 29 ноября украинцы могут оформить субсидию в онлайне с помощью сервиса Дія. Факты ICTV подготовили инструкцию, как оформить субсидию в Дії.
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